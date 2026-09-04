人民日报 2026-09-04 09:16:25

在广东广州海珠区采访时，一名干部谈起人工智能产业布局时难掩激动。

1000万元、1亿元、10亿元——从2023年到2025年，海珠区垂类大语言模型营收实现“三连跳”，名副其实的爆发式增长。

原因是什么？从2018年有所规划，到如今产业规模跻身第一梯队，广州布局人工智能，用8年深耕换得硕果累累。

一段时间以来，类似的故事不少见。安徽合肥“押中”新材料、四川成都长出影视城、浙江杭州涌现“六小龙”……“春色满园”的背后，都有着清醒的战略远见与一以贯之的战略定力。

何为远见？洞见机遇性，又厚植确定性。看到风口，不一哄而上跟风，而是立足禀赋乘风，才可能飞得高远。面对人工智能布局热潮，广州没有着急“挤上去”，而是“退一步”先分析自身长短板和现实需求，最终锁定垂直细分领域应用需求，把小路做成大道。一切从实际出发，看准了再抓紧干，这也是因地制宜发展新质生产力的要求。

“退一步”不是畏首畏尾，而是为了“高一层”。将发展的时间轴铺开，意在子先、步步为营，便会有耐心过难关。正如当下，具身智能如火如荼，好项目各地争抢，深圳为何“不慌”？知晓“赛点”从数量转为质效，看清建设全国统一大市场的大势，深圳心无旁骛优化创新环境，从万台量产下线到全域场景开放，产业产值、上市主体、专利申请量，均领跑全国。合肥将50多年的核聚变“冷板凳”坐热，亦是如此：看清楚技术与产业的关联，进而发力科研环节、推动源头创新，“高一层”换来布局“先一步”。拨云见日，把握规律，便知坎坷困顿皆为必然，也知爬坡过坎必会云开雾散。

“先一步”不能急于求成，而要把事做得踏踏实实，“一步一步往上走”。春风不在劲疾，贵在绵柔润物，能吹开千花万树。正如同一座城市把发展生态涵养好，“每朵花”都能获得自己想要的滋养。就像合肥，不只核聚变产业，存储芯片、新材料等也同样呈现“万紫千红”之势。由此而言，城市若想培养产业森林，就应争当“赋能者”，让机遇之风、资源之风充盈激荡，无论低矮灌木还是高耸乔木，都能共丰共荣、相生相长。风徐雨缓、四季如春，才会草木葱茏。反过来看，一座城市的心性若是急躁，疾风四起必会吹得枝丫飘摇。

春风从不停步。回想“成都造”的动画，无论讲述何方故事都用上几句“川普”，主动走入他乡叙事；深圳不把企业“锁”住，而是化为要素流通链上的节点，从“一地”变为“一环”；再看北京生物医药布局，从本地“北研发、南制造”到“北京研发、津冀转化”，再到规划“无界创园”，本土与全球的边界逐渐消融……看到广阔舞台、辽阔机遇，脚步便不由得迈向远方。徐徐图之、缓缓而达，同样是一种抵达。

有“退一步”的清醒，有“先一步”的格局，有“一步一步往上走”的踏实，还有“从不停步”的执着，将创造“万紫千红总是春”的亮丽景致。

作者：崔 妍

原标题：“春色满园”何处来（金台随笔）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com