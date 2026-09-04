温州晚报 2026-09-04 09:18:05

近日，“房贷期限延长至40年”的新政引发广泛关注。有人粗略一算，月供能省出一顿下馆子的钱；也有人担忧，“这辈子都要背债还贷”。那么，温州目前能否办理？存量房贷又能否申请延期？

温州网讯 “房贷真的能贷40年了？那我每个月能少还多少钱？”近日，“房贷期限延长至40年”的新政引发广泛关注。有人粗略一算，月供能省出一顿下馆子的钱；也有人担忧，“这辈子都要背债还贷”。那么，温州目前能否办理？存量房贷又能否申请延期？

房贷期限上限调整

政策已到“门口”具体还要等细则

市民陈先生刷手机时看到一条新闻——个人住房贷款最长期限从30年延长到了40年。他前年在瓯海买了一套婚房，贷款30年，每月还贷压力不小。“如果能延长到40年，月供能少几百块，手头能宽裕不少。”

8月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见》，明确将个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年。

个人住房贷款期限上限调整后，银行端落地执行在快速跟进。建设银行、邮储银行、交通银行等迅速跟进，表示新申请的房贷已经可以选择40年期限。

那么温州目前存量贷款是否可以申请延长期限？记者以市民身份咨询了市区中行、建行、农行多家网点，得到的答复基本一致，政策确实有了，但目前还没有落地第一笔存量房贷延期的业务。

一家国有银行客户经理坦言：“政策好像是刚出台没多久，网点目前还没有办理过具体业务，存量客户延期要满足什么条件，如何办理，还在等通知。”另一家银行网点客户经理也表示，政策传达以及细则出台需要时间，存量贷款延期业务目前暂未办理，具体要客户咨询协商才能确定。

也就是说，政策已经到了“家门口”，但要想真正办理延期到40年，还得再等一等。

算笔账：月供少了，利息多了

据了解，此次存量房贷期限调整，并非简单“一键延长”，而是建立在银行审慎评估基础上的贷款展期安排。

人民银行、金融监管总局8月28日联合发布《个人住房贷款管理办法（试行）》明确，在贷后服务与管理方面，借款人申请贷款展期的，银行应审慎评估展期原因以及后续还款安排的可行性；同意展期的，应根据还款来源等情况合理确定展期期限，并加强后续管理。相关规定同时明确，展期期限累计不得超过原贷款期限的一半，贷款原期限与展期期限合计不得超过40年。

按照多家银行现行规则——“贷款人年龄+贷款期限”不超过75年，若新申请40年期房贷，贷款人须在35周岁前完成发放。这意味着，1991年前出生的购房者，新办贷款时已无法选择40年期。但对于存量房贷，由于年龄以发放时为准，只要当初放款时未满35岁，仍有望将期限延长至40年。当然，具体到各家银行执行时，标准可能会略有不同。

政策已经到了“家门口”，那么我们先算算这笔账，看看期限延长有什么影响？

以100万元贷款、3.05%利率、等额本息还款为例——30年期：月供约4243元，总利息约52.75万元；40年期：月供约3609元，总利息约73.22万元。

两相对比，40年期每月少还634元，一年能省下7600多块。对于每月工资刚够还贷的家庭来说，这确实是实打实的减负。但是账不能只算一半。月供少了600多块，还款年限却多了10年，总利息要多掏约20.5万元。

有人可能会想：那我选更长的年限，月供是不是越来越低？这里有个“反常识”的真相——贷款时间越长，月供下降的幅度其实越来越小。从20年延长到30年，月供降幅明显；但从30年延长到40年，月供降幅已经没那么大了。而如果继续延至50年，40年到50年的每月还贷金额几乎是没有变化。

专家提醒：别只盯着月供少了几百块

业内人士认为，对于部分收入阶段性承压、但长期还款能力仍具备保障的居民而言，延长贷款期限有助于降低月供压力，提高还款灵活性。

专家提醒，要理性看待贷款期限延长带来的“双刃效应”——月供压力减轻固然有利于提升购买力，但总利息支出将大幅增加，务必根据自身收入增长预期谨慎选择期限，切勿盲目拉长。

也有业内人士指出，40年并非强制还款期限，购房者后续收入提升后，仍可通过提前还贷等方式优化债务。换句话说，选长期限不等于真的要还40年——手里宽裕了，提前还掉就是了。

来 源：温州晚报

原标题： 房贷最长可贷40年 温州落地了吗？算清这笔账再决定

作者：欣欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com