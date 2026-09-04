好评如潮 2026-09-04 09:17:45

连日来，温州地区遭遇持续强降雨，多地出现严重内涝。暴雨如注，积水漫城，天灾无情——然而，在肆虐的风雨中，一幕幕温情瞬间却如暗夜里的微光，温暖了整座城市。

有一种守护，叫“风雨中的托举”。

9月2日凌晨，苍南县灵溪镇一名百岁瘫痪老人被困家中，积水已漫至床脚。消防救援人员决定采用桨板转运，将老人连同毯子和枕头一并抱起，轻抬慢放至桨板上。几名消防员一左一右扶住桨板两侧，在齐膝深的积水中缓慢前行——每一步都探稳了再迈，每一次水流波动都下意识放缓脚步。同一日，平阳县麻步镇，一对年轻夫妇带着刚满两个月的女婴被困积水中。派出所所长林孝锋趟水走来，婴儿的父亲将女儿裹在怀里，用自己的雨衣挡着风雨，踏进齐膝深的水里。消防车随后赶到，队长袁思串接过婴儿时格外小心：“软绵绵的，抱都不敢抱，怕抱不好。”从百岁老人到两个月大的婴儿，每一个生命都被温柔以待。

有一种担当，叫“孩子们不能饿肚子”。

苍南灵溪一中教育集团之江校区是一所寄宿制学校，53名住校生因交通中断无法回家。9月2日凌晨4点多，执行校长黄飞荣便醒了——“积水已经开始深了，食堂员工进不来，早饭做不了，我想着得给学生们买早饭送过去。”5点50分，他赶到早餐店，一口气买了20袋糯米饭、10袋炒米粉和100个包子。此时积水已深达六七十厘米，他蹚着水、扛着粮，花了两个多小时，步行约2公里，才将早餐送进校门。学生们接过早饭时，有的说“谢谢校长”，有的笑着说“您辛苦了”。

与此同时，苍南县8所有学生留校的学校无法正常供餐，近2700名师生面临断粮困境。教育部门紧急协调，两架载重200斤的运输无人机交替起降，贴着雨幕低空穿行，不到两分钟一趟，精准空投至学校楼顶。截至当天下午，累计飞行近200架次，运送物资总重达11.3吨。一位年轻飞手说：“肉体上累，但精神上特别满足，能用自己的一技之长帮上别人，心里很踏实。”科技的温度，在这一刻体现得淋漓尽致。

有一种朴素，叫“俯身清障的双手”。

在温州海经区灵昆街道沙塘村，村干部瞿德隆在巡查排涝时发现一处低洼点位被石块堵住了排水口，他二话不说俯身搬石清障。石头又重又糙，等他忙完回到村里，才发现双手划了好几道口子，渗着血丝。“防汛就是要把这些小事一件件做好，踏踏实实当好村干部。”预警一响，他总是第一个到岗，挨家挨户敲门排查；风雨中，他蹚水巡查、徒手清淤，哪里有积水就往哪里去。在村民们眼里，这个村干部不是在办公室“坐班”的，而是在雨里“站岗”的。没有镜头对准他，没有人为他鼓掌，只有一双沾满泥浆和血丝的手，在暴雨中默默疏通着村庄的“毛细血管”。

真正的担当，从来不需要镁光灯的照耀。数以万计的党员干部、消防救援人员和民间救援力量奔赴一线——他们中，有人从深夜奋战到黎明，在浑浊的洪水中浸泡了整整一夜；有人刚啃完冷馒头，便再次跳上橡皮艇向下一个被困点驶去；有人默默做了这一切，面对镜头只留下一句“别拍我”。

风雨终会过去，但那些在洪流中伸出的手、在深水中蹚出的路、在黑夜中亮起的灯，将长久地留在每一个亲历者心中。这，就是一座城市的温度；这，就是瓯越大地上最动人的风景。

作者：温在兴

原标题：风雨中的微光，最是抚人心

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com