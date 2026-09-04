好评如潮 2026-09-04 09:18:35

2026年9月1日至2日，受台风“沙德尔”残余涡旋、偏东气流及冷空气共同影响，温州全市普降暴雨。苍南县全境遭遇历史罕见的特大暴雨，灵溪镇单日雨量一举打破历史极值，镇区及周边多处积水深度超过1.5米，局部区域达2米以上；瑞安、平阳、永嘉等地同样经历了持续强降雨的严峻考验。危急关头，一场由一线工作人员、民间救援力量与科技手段协同作战的救援行动迅速展开。

向险而行：一线工作人员的“硬核”守护

灾情就是命令。消防救援人员、公安民警、村干部、社区网格员、排水工人等一线力量迅速集结，投入抢险救援。在积水严重的苍南灵溪镇城中南路，大量80岁左右的残疾、患病或行动不便的老人被困。苍南县消防救援局接警后迅速赶到，现场积水已漫过膝盖。救援人员一边拉家常安抚老人情绪，一边为老人穿戴救生衣，将行动不便者抱上橡皮艇小心护送。经过持续奋战，被困老人全部安全转移。公安民警也全力投入抢险：在积水区域，他们出动皮筏艇逐户搜寻转移受困群众；在交通干道，他们上路疏导交通、救助受困车辆。与此同时，各地村干部和社区工作者连夜下沉一线，逐户排查低洼地带和危旧房屋，组织群众转移避险。此外，排水工人紧急投入抢险，截至9月2日15时，仅温州市区范围，市公用集团排水公司已累计出动272支次、1118人次。正是这些千千万万一线工作者的彻夜坚守，全市累计转移避险群众近13万人。大水无情，但在积水最深的地方，总有人蹚水而来。

风雨同舟：民间救援力量的温情底色

与一线工作人员并肩作战的，还有一支不可忽视的生力军——民间社会组织。苍南县壹加壹应急救援中心80多名队员连续奋战两天两夜，许多人一夜未合眼。他们动用大卡车、桨板等多种方式转移被困群众，为急需心脏手术的少年开辟生命通道，为断水断电的婴儿家庭送去奶粉，为急需吸氧的老人协调运送氧气瓶。在灵溪镇天伦养老院，面对130名被困老人，12艘冲锋舟往返60余趟，救援人员蹚水拉船，奋战至最后一位老人安全转移。此外，慈航、群鹰、中原等多支民间救援队也同步出击，冲锋舟在街巷间穿梭至天明。这些民间力量与政府队伍协同作战，构筑起风雨中最温暖的防线。

科技驰援：无人机架起的空中生命线

面对传统救援手段难以突破的困境，科技力量展现出独特优势。苍南县职业中等专业学校因地势低洼，积水漫过车顶，2500余名师生被困校内，停水停电、餐食告急。县交通运输局低空经济发展中心紧急调度本地低空企业的多架中大型吊运无人机。两架载重200斤的大型运输无人机交替起降，直线飞行477米仅需约30秒，算上装卸货时间，一个来回仅两到三分钟。截至9月2日下午，累计飞行近200架次，运送矿泉水超1万瓶、八宝粥1万余瓶、盒饭3000余份、牛奶200余箱，物资总重达11.3吨。这场“空中摆渡”，为科技赋能应急救援写下了生动注脚。

从一线工作人员的逆行坚守，到民间救援力量的昼夜奋战，再到无人机的凌空驰援，这场历史罕见的暴雨内涝中，温州用行动践行了“人民至上、生命至上”的承诺。雨终将停歇，积水终将退去，但这些在危难时刻挺身而出的身影，会留在每一个被救助的人心里，也会成为这座城市共同的记忆。风雨虽大，人心更暖。

作者：吴冰冰

原标题：风雨之中，谁在守护这座城市

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com