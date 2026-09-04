好评如潮 2026-09-04 09:19:46

战机掠过长空，彩烟划破天际；铁流滚滚向前，方阵铿锵有力。再度翻看九三阅兵的一组组新华社照片，长安街上的盛大场面依旧令人心潮澎湃。漫天飞舞的彩球与白鸽、整齐威严的受阅部队、列阵亮相的大国重器，一个个定格的高光瞬间，不仅是一场国之盛典，更是一个民族对伟大胜利的深情回望。81年前，历经十四年浴血奋战，中华民族终于赢得抗战的伟大胜利；今天重温这场阅兵，回望来路，正是为了读懂和平的重量。

回望那段山河破碎的岁月，国土沦陷，生灵遭劫。无数先辈手持简陋武器，以血肉之躯筑起保家卫国的长城。这场胜利，不是别人的馈赠，是千千万万普通人抛头颅、洒热血拼出来的结果。硝烟散尽，但历史的斗争并未完全结束。时至今日，依然有一些声音，企图淡化侵略史实、消解英雄的价值，拿苦难历史玩解构段子，试图模糊是非对错。

九三阅兵，正是对历史虚无主义最直接有力的回应。我们举办这场盛大纪念，绝非炫耀武力，而是把民族记忆堂堂正正摆到世人面前。告诉所有人：苦难不能被抹去，牺牲不容被遗忘，胜利绝不允许被歪曲。

阅兵场上的今昔对比，最让人感慨。旧中国国力羸弱，军备落后，面对外敌入侵，只能以血肉抵挡炮火。而阅兵现场，徒步方队步伐铿锵，精神昂扬；国产装备整齐列阵，大国重器悉数登场。铁流浩荡的背后，是国家综合实力的沧桑蝶变。

我们展示国防实力，从来不是崇尚战争。历史早已给出铁律：落后就会挨打。没有足够自卫的底气，和平不过是一戳就破的泡影。手握捍卫家园的利剑，才有资格拥抱和平。强大的国防，从来不是为了挑起冲突，而是为了守住安宁，不让先辈经历的苦难再度上演。

纪念碑默然矗立，白鸽振翅高飞。阅兵不只是军人的检阅场，更是面向全社会的历史公开课。如今的年轻人生长于和平年代，没有亲历战火，对烽火岁月的认知大多来自书本与网络，很容易被碎片化信息、片面论调带偏。重温九三阅兵的画面，本质上就是一次精神洗礼。提醒每一个人，当下安稳的日子，从来不是理所应当，是无数先烈用生命换来的。

铭记历史，不等于延续仇恨。回望苦难，目的不是要揪住过往不放，而是以史为鉴，警惕战争悲剧卷土重来。但爱好和平，绝不等于放弃原则、模糊底线。面对篡改历史、美化侵略的言行，必须保持足够清醒，坚决亮剑；面对为国牺牲的英雄先烈，必须常怀敬畏之心。我们放下恩怨，但绝不放下记忆；我们向往安宁，但绝不丢掉骨气。

盛世更需警钟长鸣。阅兵的喧嚣早已散去，但镜头定格下的精神力量，应当长久留存。战机轰鸣、铿锵步伐、浩荡铁流，时刻提醒着当代人，我们该如何守护先辈用生命换来的山河。

历史是最好的教科书，也是最好的清醒剂。重温九三阅兵，既要看见今日祖国的强盛荣光，更要读懂荣光背后沉重的过往。不忘来路，才能走好前路。守住真实的历史记忆，夯实国防底气，传承不屈的民族精神，我们才能真正守护好这来之不易的盛世中华。

作者：肖若土

原标题：铭记胜利，方能守护和平

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com