温州交通管制路段有变化，市区部分公交临时停运、调整

温州发布 2026-09-04 09:35:49

受近期强降雨影响，温州交运集团对市区部分公交线路进行临时停运、调整，温州公安交管部门对部分道路实施临时交通管制，一起来关注。

受近期强降雨影响，温州交运集团对市区部分公交线路进行临时停运、调整，温州公安交管部门对部分道路实施临时交通管制，一起来关注。

市区部分公交线路调整情况

受强降雨天气影响，鹿城区、瓯海区山区部分道路路段暂不满足安全通行条件，部分公交线路临时停运、调整。

临时停运线路

桂川旅游专线、大川旅游专线、曹平旅游专线、大罗山班线、秀垟旅游专线、鹿城村村通3号线、瓯海村村通5号线、馒头驻专线。

临时调整线路

鹿城村村通2号线：恢复东坑村营运，受道路通行条件限制，暂无法抵达西坑村。

鹿城村村通5号线：恢复上皮山村营运，受道路通行条件限制，暂无法抵达底坦村。

瓯海村村通3号线：恢复吴坑村营运，受道路通行条件限制，暂无法抵达石榜山村。

外叶班线：恢复运营，改走环库路通行；受道路通行条件限制，暂无法抵达潘庄村。

最新交通管制措施

交通管制总体情况

截至9月3日18时，全市道路共采取交通管制措施215处。其中，全市72处高速公路收费站，关闭17处、分流点7处，地方道路管制191处（其中国省道管制15处）。

高速公路管制情况

收费站关闭（共17处）：苍南、观美、分水关、鳌江、龙港、龙港南、钱库、龙沙、马站、三溪、潘桥、陶山、荆谷、万全、阁巷、珊溪、文成收费站。

高速公路主线关闭、分流（共4条）：G15沈海高速鳌江西至分水关路段（福建方向苍南、台州方向分水关主线分流）；G1523甬莞高速鳌江至浙闽界（福建方向钱库出口分流）；S10绕西南高速三溪至阁巷路段（阁巷方向三溪、丽水方向阁巷主线分流）；G4012溧宁高速西坑至文成南路段（文成方向西坑、景宁方向文成南主线分流），文成枢纽至泰顺路段（文成枢纽文瑞、文景转泰顺向匝道关闭）。地方道路管制情况 地方道路管制（191处）：龙湾（7处）、瓯海（7处）、洞头（1处）、瑞安（17处）、永嘉（13处）、文成（53处）、平阳（49处）、泰顺（28处）、苍南（6处）、龙港（9处）、海经（1处）。

其中：积水内涝管制（56处）、塌方路段管制（109处）、临水临崖预防性等管制（26处）。具体情况如下

龙湾：瑶溪街道龙岗路、浃底村隧道东过道、沙角滩头机场大道桥下、瑶溪上山公路、天河街道天柱路上山道路、龙江南路海城段下穿涵洞、龙江南路海城隧道辅道南北双向车道、环山东路新川大道路口至环山东路罗梅大道路口双向管制。

瓯海：泽雅水库瓯湖线龙头段封闭施工、丽岙芙蓉尖、茶山大罗山、泽雅樟柴、茶山大罗山南大线和仙岩大罗山仙金公路、温陈路涵洞、阳光路涵洞封道。

洞头：半岛北路往海经方向（老堤坝）。

瑞安：湖岭永胜路永胜村碧圣寺前路段、曹圣线（曹村至马屿段）、汀灵线盘山公路、曹阳线往凤凰古道方向、高楼高水线4K+300处、江瑶线永宁村上山道路、322国道吴界山段、圣井山上山路段、曹村钱马线南堡村前路段、塘下辖区沈海高速桥涵洞、中兴南街（塘西老人公寓路口至中心西路）、西银线、凤驼线、尖山线、上叶盘山公路、下林盘山公路、三都岭盘山公路。

永嘉：山黄线（山坑口-黄皮村）、铁金线（铁坑村-横潭村）、新深线(上汪新村-暨家寨)、岭牌线(中源村-牌门村)、壬青线(林福村-闹水坑)、岭汤线（岭里村-汤店村）、季家山支线（岩表线-季家山)、福大线（张溪村-上岙村）、泥泥线（泥坑口-泥坑）、蔡坑支线（周罗线-蔡坑村）、黄里线（黄南村-里思坑村）、虹三线（启灶村）、半岭水库脚—陈家坑仙客老村。

文成：黄岭至底呈山、安龙线 K479+169-K483+309、青泰线K7+182-K38+500、双珊线K0+000-K27+000、石角线K0+000-K15+500、灵溪线K45＋700处半幅封道、石驮线K3-K53+080、营朱线K9-K45+230、一花线K48+600-K54、花支线K8+516-K35+147、岚沙线K0+K6+467、樟里线K0+500-K4+500、十黄线K17-K35+600、十黄线K1+400、盖黄线K0-K7+480、仰矾线K0+000-K23+990、太十线K0-K12+420、公阳乡九公线K0+000-K5+350、巨屿镇龙前-刺瓜岩K0+000-K10+500、大峃岭头—茶叶坑K0+000-K8+000、大峃桂山-底马K0+000-K2+700、平和乡下河－郭山K6+800-K6+900、大峃镇乌田-茶龙K0+000-K3+600、大峃镇陈庄-周垟K2+300-K2+500、大峃镇枫门岙-谷山K0+200-K0+300、文青线-黄岭头K0+000-K3+700、巨屿镇潘岙-张山K0+000-K1+850、西坑镇梧溪-驮湖K0+000-K6+400、黄坦镇富岙桥-莲头K6+000、周壤镇湖岙-外南K4+415-K4+445、珊溪镇南毛线K0+900～K4+200、珊溪镇珊山线K2+000～K3+500、珊溪镇毛坑一高山K0+000～K5+000、珊溪镇新西坑一褔首源K0+000～K3+200、珊溪镇南阳至东坪K0+000～K8+000、珊溪镇翁山头一徐山K0+000～K3+917、平和乡下河-下湾K0+000-K4+003、平和乡东方-九龙山K0+000-K3+914、大峃镇徐村上徐-吴岭、大峃镇毛坑-底斜、大峃镇樟坑-五坑头、百丈漈镇大南线至新亭、黄坦镇牛塘路段、珊溪镇岙头底一见坑、百丈漈镇天湖路浙江之翼前路段、大南线(大学至百丈漈、S219(西坑至百丈漈连接线)、二金线（二源往金珠林场）、西黄至项坑、大平线、坦歧至翁山头、塘山至西黄、三丈降至君阳。

平阳：顺溪镇半岭山路、鳌江山外村至青山寺道路、鳌江梅里至山碧村道路、昆阳镇平瑞路新桥头往白垟路方向、鳌江镇荆山中路高铁桥下涵洞通道、水头镇清江村清江大桥下路段、水头镇高桥村路段、水头镇湖桥村路段、水头镇大滩路路段、闹村乡困坪村道路、水头镇灵内线汤家岭路段、昆阳镇西马路解放街路口至隧洞东路、昆阳白垟路、水头镇小南村道路、萧江镇裕丰村路段、麻步永安街路段、灵溪线闹村乡龙中村李岙段路段、水头镇往朝阳山山道路、昆阳石塘往瑞安曹村山路、南雁笠湖村路段、南雁双旺村路段、山门西山村至下屯村路段、凤卧内塘到平马山路、凤卧内塘到樟洋山路、218省道从104国道路口至渔渡大桥路口路段、海西镇城新线至二沙村农村公路、万全昆江线至瑞安交界处、万全榆垟社区象湾山路、水头镇平鹤线鹤溪往蔡垟方向道路、萧江镇桃源社区桃源山路、218省道麻步崩山至显桥段、腾蛟镇龙岭村山路、218省道萧江镇桃源至包岙段严重积水、昆阳雅河路人民路路口横阳路路口、昆阳联东路至联动北路全段、昆阳万兴路、昆阳环城西路、昆阳前宕路、昆阳吉祥路、昆阳兴工路、昆阳建业路、昆阳万联路、昆阳创业路、昆阳横阳东路、昆阳白垟路、昆阳顺达路、昆阳西校场路、昆阳横阳路、占山线梅岭隧道（水头往山门方向）前路段。

泰顺：S326苍庆线K63+010-K63+070、S220K127+600M、玉九线全线、富察线K3+900M、竹西线全线、分雨线K0+010M、柳东线全线、新莒线全线、东吴线全线、柳峰国岭-企石、南浦溪镇箬洋至大岭、彭溪镇隘门至银洞、司三线溪口村至K18、竹彭线（内垟隧道口）K3+700M、战雪线K5-K8雪溪至仕阳路段、三严线全线、童东线K7十371一K22+279、富察线大龙头至雪溪方向、泗溪镇白柯湾村至雅阳镇古铜坑村路段、刘金线、李平线筱村镇至翁山社区、S326K99+300M、S326泗筱线路口至战雪线路、富察线K6+300至K8+300M、仙岭线村尾、竹州线K3-K5、东交线龟湖至交溪段K32到K41+900、战雪线K6+100至K8+400。

苍南：桥莒公路（仰天湖隧道出口K4+600-莒溪镇K14+700）、矾藻公路（326交叉口K0+000-藻龙线交叉口K14+900）段、大渔镇小岙-228国道平交口（K45+300-K46+900）、赤溪镇沙坡-雾城（K49+620-K85+950）、马站镇渔寮-下魁（K87+800-K96+600）、228国道龙港至龙沙段龙山隧道赤溪口方向。

龙港：永安社区森林防火巡护道、湖西路（象湖路至海港路）、站前路（白河路至宫后路）、西五街（龙湖路至站港大道）、湖前镇前路（湖西路至湖前老街）、双排街（港河路至龙湖路）、蔡家街（龙翔路至人民路）、西四街（港河路至站港大道）、长连屋大桥。

海经：灵霓北堤往洞头方向（老堤坝）。

来 源：温州发布

原标题： 温州交通管制路段有变化，市区部分公交临时停运、调整

本文转自：温州新闻网 66wz.com