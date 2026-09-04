人民网 2026-09-04 09:22:19

今天，是所有中国人都值得铭刻于心的日子：中国人民抗日战争胜利纪念日暨世界反法西斯战争胜利纪念日。

今天，是所有中国人都值得铭刻于心的日子：中国人民抗日战争胜利纪念日暨世界反法西斯战争胜利纪念日。

当各方媒体的纪念文章、社交平台上的追思内容、各类机构组织的缅怀活动交织在一起，我们清晰感受到，大家对历史的敬畏、对先烈的追思，早已融入民族的集体记忆。

但在宏大的纪念图景之下，一些看似不起眼的角落，却以“致敬”“纪念”为伪装，一点点稀释历史本该有的重量。

比如，某奶茶店推出文案：“好奶好茶，敬胜利的甘甜，敬八十一载山河无恙。吾辈自强，砥砺前行！”或许有人会解读为炽烈之情的另类表达，或许是无心之失，但这样的操作已涉嫌违规。2025年6月，市场监管总局广告监管司相关人士明确表示：“开展严禁借中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动名义搞不当营商专项工作”“有效维护商业营销宣传领域意识形态安全”。此前，云南腾冲某摄影服务中心、安徽巢湖某生态陵园等都因借中国人民抗日战争胜利纪念日违规营销被依法处理。

比商业蹭流量更隐蔽的，是内容领域的恶意操作。有账号用AI生成“孕妇哭诉丈夫牺牲”的虚假视频引流；甚至有网民在“南京大屠杀”相关话题下发布恶劣言论，最终被警方刑事拘留。这些行为看似个案，但不断扩散积累，胜利的庄严将被消解，青少年的历史认知可能被误导，民族的公共记忆将被侵蚀。

面对这种情形，每个人的“当头棒喝”，也是对历史最朴素也最有力的致敬。一次举报、一句反驳、一次拒绝转发，就是在用行动说“勿忘历史”，用行动守护这份沉甸甸的民族记忆。

2014年，十二届全国人大常委会第七次会议表决通过决定，以国家立法形式将9月3日确定为“中国人民抗日战争胜利纪念日”，并规定“每年9月3日国家举行纪念活动”。这恰恰说明，守护历史记忆需要自上而下的制度保障，也需要自下而上的全民参与。

“历史承载过去，也启迪未来。”81年过去，胜利的荣光不会褪色，但也要警惕被流量稀释。纪念碑不仅矗立在广场上，更应该矗立在每一个中国人的价值序列最前端。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：“勿忘历史”，也要关注容易忽视的角落

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com