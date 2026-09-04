温州发布 2026-09-04 09:35:49

关于调整突发地质灾害应急响应为Ⅱ级的通知

根据《温州市突发地质灾害应急预案》和市自然资源和规划局建议，市防指决定于9月3日18时起将突发地质灾害应急响应调整为Ⅱ级。请各地各有关部门按照预案要求，继续做好地质灾害防范工作，确保安全。

温州市防汛防台抗旱指挥部

2026年9月3日

来 源：温州发布

原标题： 温州调整突发地质灾害应急响应为Ⅱ级

本文转自：温州新闻网 66wz.com