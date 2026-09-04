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温州调整突发地质灾害应急响应为Ⅱ级

温州发布 2026-09-04 09:35:49

　　关于调整突发地质灾害应急响应为Ⅱ级的通知

　　根据《温州市突发地质灾害应急预案》和市自然资源和规划局建议，市防指决定于9月3日18时起将突发地质灾害应急响应调整为Ⅱ级。请各地各有关部门按照预案要求，继续做好地质灾害防范工作，确保安全。

　　温州市防汛防台抗旱指挥部

　　2026年9月3日

来　源：温州发布

原标题： 温州调整突发地质灾害应急响应为Ⅱ级

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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