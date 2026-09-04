瓯海科技集团布局商业航天硬科技 资本助力运载火箭“智神星一号”首飞成功
温州网讯 9月1日，瓯海科技集团投资企业——北京星河动力航天科技股份有限公司自主研发的“智神星一号（遥一）”运载火箭，在酒泉卫星发射中心圆满完成首次入轨飞行任务。
作为重要投资方，瓯海科技集团于6月通过温州瓯海湘投一村股权投资合伙企业完成对星河动力Pre-IPO轮投资。
“本次投资是紧扣国家‘十五五’规划部署，在商业航天核心赛道做出的战略性布局，瞄准的是该赛道长远发展的机遇。”瓯海科技集团相关负责人介绍，“智神星一号”成功入轨首飞，具备重要的行业里程碑意义，不仅验证了企业液体火箭技术路线的可行性，为后续科创板上市奠定了坚实基础，有望成为继蓝箭航天之后，第二家以第五套标准报IPO的民营火箭企业，更有效助力国内商业航天打破海外成本与技术垄断。
据介绍，“智神星一号”为两级构型，全长52米，起飞质量约283吨，起飞推力350吨，近地轨道最大运载能力达7吨，一子级的制造工艺采用的多回流涡球锥形燃气发生器、同轴双吸涡轮泵、多功能一体化组合阀均属国内首创。同时也是国内民营火箭首个七机并联方案，一子级可重复使用不少于25次，能够充分满足当前低轨星座组网单次发射5至7吨的主流载荷需求。本次首飞告捷，也标志着星河动力正式迈入固液并举、双轮驱动的全新发展阶段。
据悉，瓯海科技集团始终深耕生命健康、数字经济、硬科技制造等重点赛道投资布局，构建“科创投资+平台运营”全链条业务体系，通过资本赋能持续助力优质科创企业成长。“我们最大的优势，一是大罗山基金村打造的基金丛林生态，可通过投资机构和基金的集聚触达到优质项目资源并联合投资；二是拥有一支专业的投研团队，为产业链研判分析提供核心支撑，产业链分析是项目投资的前提。”瓯海科技集团上述负责人表示。
近年来，瓯海科技集团还先后布局投资了维眸生物、佰诺创睿、深圳新凯来、沐曦等企业重点项目，深度覆盖生命健康、半导体、人工智能、航空航天等关键核心领域，下一步，将持续依托资本与平台的双重优势，深入产业链分析，助力更多科创企业实现技术突破与产业化落地。
来 源：温州都市报
记者 林吉祥
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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