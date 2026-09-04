这三场跨越时空的音乐会让你从秋天一直听到冬天

温州都市报 2026-09-04 09:35:50

9月3日中午12：00，中国传世名曲《梁祝》、西方巴洛克经典《卡农》以及动漫配乐名作《天空之城》三场经典音乐会在温州大剧院同步开票。

温州网讯 9月3日中午12：00，中国传世名曲《梁祝》、西方巴洛克经典《卡农》以及动漫配乐名作《天空之城》三场经典音乐会在温州大剧院同步开票。自开票之日起至各场演出开始前，市民购买任意一场音乐会门票均可享受五五折优惠。如果三场都不想错过，还可购买“梁祝·卡农·天空之城永恒经典套票”。

三场演出时间分别为：9月26日19：30《梁祝》东方经典中秋音乐会、10月11日19：30《卡农》世界经典音乐之旅音乐会、11月27日19：30《天空之城》宫崎骏·久石让动漫作品音乐会。

《梁祝》东方经典中秋音乐会以小提琴协奏曲《梁祝》为核心曲目，该曲融汇越剧韵味与交响编制，呈现梁山伯与祝英台的千古绝恋。此外，本场还将演绎德彪西《月光》、恩斯特《夏日里最后一朵玫瑰》及《爱乐之城》等中外名曲。

《卡农》世界经典音乐之旅音乐会以帕赫贝尔的《卡农》为核心，该曲以其循环往复、温柔治愈的旋律闻名。乐团还将演奏《土耳其进行曲》《爱的致意》《我心永恒》《一步之遥》等跨越古典与影视的经典作品。

《天空之城》宫崎骏·久石让动漫作品音乐会将呈现宫崎骏动画与作曲家久石让合作的经典配乐，包括《天空之城》《龙猫》《Summer》《幽灵公主》等影响一代人的动漫旋律。

三场演出均由上海红漾室内乐团担纲演奏，“金钟奖”小提琴比赛金奖获得者吴喜悦担任小提琴首席。上海红漾室内乐团2021年成立于上海，汇集了来自全国各地的优秀青年音乐家。乐团以古典音乐为根基，融合跨界艺术表达，活跃于全国各大艺术舞台。吴喜悦2016年以全国第一名的成绩考入上海音乐学院本科，师从著名小提琴演奏家、教育家俞丽拿教授，2019年获中国小提琴最高赛事“金钟奖”小提琴比赛金奖。

来 源：温州都市报

原标题： 听完《梁祝》听《卡农》 听完《卡农》听《天空之城》

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记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com