温州日报 2026-08-07 09:33:00

在避暑游已成为“刚需”的这个夏天，老牌避暑地怎么做才能让众人更乐意奔赴？除了凉快，恐怕还需要放低姿态，植入更多巧思。

“哪儿凉快哪儿待着去。”这本是一句调侃的俗语，在近期气温居高不下的温州，却正在成为某种现实写照。

酷暑难耐，在空调房里待久了的人们，多半渴望到户外去透透气。也因此，今年夏天的温州，催生了一大批避暑目的地，其中最火爆的，当数苍南矾山的南洋312平硐，因为洞内每天自然恒温18℃！自7月中旬开放以来，截至目前，该景区仅门票收入就已近百万元，逼近或超过往年全年门票总收入。

南洋312平硐，是矾山鸡笼山的一处工业遗产矿硐，于2020年起逐步开放，成为矿硐旅游体验区。前些年，这里一直不温不火，虽然在此之前的每个夏天，洞内也是恒温18℃。

矿硐为何突然爆火？原因就在于该景区运营思路变了，这个夏天，景区以“重返80年代”为主题重新设计了整个矿硐，并植入许多沉浸式互动。旧矿硐不再是冷冰冰的工业遗址，而成了一个温馨的游乐场。

与此类似，离矾山不远的玉苍山森林公园，也在这个夏天因“凉快”而人气暴涨。当然，作为老牌景区的玉苍山，过去的每个夏天平均气温也都低于25℃，但为什么会在这个夏天特别受欢迎？原因就在于，去年“五一”之后，玉苍山不仅门票全免，还新增了许多业态，诸如“治愈系”森林咖啡馆、可以坐看云卷云舒的悬崖茶咖等。

事实上，即便在炎夏，地处浙南的温州也自古就有不少天然避暑地。在避暑游已成为“刚需”的这个夏天，老牌避暑地怎么做才能让众人更乐意奔赴？除了凉快，恐怕还需要放低姿态，植入更多巧思。

来 源：温州日报

原标题： 老牌避暑地， 凭什么“火”出圈？

记者 翁卿仑

本文转自：温州新闻网 66wz.com