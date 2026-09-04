2026年温州中小学秋假时间来了！
最温柔的秋意渐浓，孩子们惦记的秋假也如约而至。近日，全省各地中小学秋假时间陆续发布，这份独属于秋天的“小确幸”正式有了排期。各地秋假怎么放？一起来看。
杭州市
上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、钱塘区、萧山区、余杭区、临平区、富阳区、临安区：9月28日至30日；
桐庐县、淳安县、建德市：11月12日、13日、16日。
宁波市
全市统一，11月25日至27日
温州市
鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区、乐清市、永嘉县：11月16日至18日；
瑞安市、文成县、平阳县、泰顺县、苍南县、龙港市：11月11日至13日。
嘉兴市
全市统一，11月11日至13日
湖州市
全市统一，11月12日、13日、16日
绍兴市
越城区、柯桥区、嵊州市：11月11日至13日；
上虞区、新昌县：11月16日至18日；
诸暨市：11月13日、16日、17日。
金华市
全市统一，11月13日、16日、17日
衢州市
全市统一，11月18日至20日
舟山市
全市统一，11月18日至20日
台州市
全市统一，11月11日至13日
丽水市
全市统一，11月9日至11日
注：具体假期安排以各地教育局通知为准，可向当地教育局了解。
来 源：教育之江
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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