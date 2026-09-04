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2026年温州中小学秋假时间来了！

教育之江 2026-09-04 09:32:31
近日，全省各地中小学秋假时间陆续发布，这份独属于秋天的“小确幸”正式有了排期。各地秋假怎么放？一起来看。

　　最温柔的秋意渐浓，孩子们惦记的秋假也如约而至。近日，全省各地中小学秋假时间陆续发布，这份独属于秋天的“小确幸”正式有了排期。各地秋假怎么放？一起来看。

　　杭州市

　　上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、钱塘区、萧山区、余杭区、临平区、富阳区、临安区：9月28日至30日；

　　桐庐县、淳安县、建德市：11月12日、13日、16日。

　　宁波市

　　全市统一，11月25日至27日

　　温州市

　　鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区、乐清市、永嘉县：11月16日至18日；

　　瑞安市、文成县、平阳县、泰顺县、苍南县、龙港市：11月11日至13日。

　　嘉兴市

　　全市统一，11月11日至13日

　　湖州市

　　全市统一，11月12日、13日、16日

　　绍兴市

　　越城区、柯桥区、嵊州市：11月11日至13日；

　　上虞区、新昌县：11月16日至18日；

　　诸暨市：11月13日、16日、17日。

　　金华市

　　全市统一，11月13日、16日、17日

　　衢州市

　　全市统一，11月18日至20日

　　舟山市

　　全市统一，11月18日至20日

　　台州市

　　全市统一，11月11日至13日

　　丽水市

　　全市统一，11月9日至11日

　　注：具体假期安排以各地教育局通知为准，可向当地教育局了解。

来　源：教育之江

原标题： 2026年浙江各地中小学秋假时间汇总来了

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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