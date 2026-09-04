温州日报 2026-09-04 09:33:38

近日，市民政局牵头起草出台《温州市老年食堂分层建设与分类运营工作指引》（以下简称《工作指引》），将于2026年9月24日起正式施行，这是温州在老年助餐领域的一次系统性制度创新。

温州网讯 老年助餐服务是积极应对人口老龄化的重要举措，是关乎老年人“舌尖上的幸福”的民生实事。近日，市民政局牵头起草出台《温州市老年食堂分层建设与分类运营工作指引》（以下简称《工作指引》），将于2026年9月24日起正式施行，这是温州在老年助餐领域的一次系统性制度创新。

变“大水漫灌”为“精准滴灌”

三类刚需群体优先保障

温州自2022年起连续四年将老年助餐工作纳入民生实事高位推进。截至目前，全市累计建成各类老年助餐服务点1356个。相关经验做法在全国民政工作会议上得到高度肯定，被中央电视台、浙江日报等各级媒体专题报道。

与此同时，老年助餐服务仍面临运营可持续性压力大、资源配置精准度不足、服务供给层次有待提升、社会参与深度不足等突出短板。全市部分老年食堂处于长期亏损状态，部分地区选址布局不够科学，有限资源未能精准匹配到最急需的老年群体。

针对这些问题，《工作指引》首创“一库三图”精准匹配机制——建立动态更新的老年助餐需求库，在全市范围精准摸排登记刚性助餐需求老人信息，同步绘制设施布局图、服务辐射图、需求热力图，实现助餐资源与老年人口分布精准匹配。重点保障“不能烧、不敢烧、不会烧”三类刚需老年群体，将有限资源优先倾斜保障高龄、失能、独居等重点人群，实现从粗放供给向精准配置的关键转变。

构建“1+N+X”层级体系

六种运营模式因地制宜

在建设模式上，《工作指引》创新构建“1+N+X”层级服务体系：以乡镇（街道）中心食堂为核心枢纽，统筹布局村（社区）老年食堂、助餐点、邻里助餐点等N个基层服务网点，配套组建X支专业化上门配送队伍。同时引导社会餐饮企业拓展老年助餐服务，完善老年助餐网点建设，推动形成多元供给、互为补充的服务生态。

在运营模式上，鼓励各地因地制宜实行差异化分类运营：自主运营适用于志愿者队伍充足、管理能力较强的食堂；专业组织运营适用于人力不足，缺乏自主运营管理能力的食堂且运营企业应具备餐饮服务资质；机构资源配送运营发挥养老机构、物业服务企业等食堂资源优势，引导支持其为周边的村（社区）提供配送餐服务，有条件的提供堂食服务；餐饮企业运营鼓励社会餐饮设置老年餐桌、推出专属优惠套餐或折扣价，满足老年人多元需求；公益慈善运营依托慈善力量推出爱心低价餐、免费助餐，打造公益特色老年助餐服务阵地；邻里互助则由属地乡镇（街道）或村（社区）组织发动邻里、党员志愿者等力量，采取多户搭伙、结对帮扶等方式解决老年人吃饭问题。

针对山区配送成本高、海岛交通不便等特殊场景，《工作指引》鼓励通过邻里助餐点等灵活方式予以解决。

建立“升降退”动态管理机制

四方资金保障长效运行

《工作指引》创新建立“升降退”动态管理机制，根据食堂运营状况、服务人次、老人需求变化、场地条件等核心指标，对老年食堂实行升档、降级、退出动态管理。连续6个月日均供餐低于20人次的村（社区）老年食堂可降级为助餐点，连续两次运营评估不合格的将被强制退出。食品安全、消防安全、资金安全作为强制退出的“一票否决”事项，通过账目公开、多方监督等制度确保服务透明、资金安全。另外，连续6个月日均堂食超60人次，且具备独立后厨条件的，可申请升级为村（社区）老年食堂；村（社区）老年食堂具备堂食与配送能力、服务可覆盖本乡镇（街道）的，可申请升级为乡镇（街道）中心老年食堂。

在资金保障方面，明确构建“个人出一点、财政补一点、集体支一点、社会捐一点”的四方资金保障机制。通过设立老年助餐专项慈善基金、落实税费减免、场地免费、水电优惠等扶持政策，广泛引导社会力量参与。原则上全市所有运营老年食堂应配备并常态化启用“爱心卡”智能设备，就餐数据同步至“一库三图”，以智慧化赋能服务提质增效。

“老年食堂建设运营不能只靠财政‘独撑’，也不能搞‘一刀切’。《工作指引》的核心思路是让每一分资源都花在刀刃上，让每一位有需要的老人都能吃上热乎饭。”市民政局养老服务处相关负责人表示。各县（市、区）可结合本地实际制定实施细则，但不得降低“三类刚需”老年人的保障标准。

来 源：温州日报

原标题： 守护老人“舌尖上的幸福”！温州出台老年食堂“分层分类”新规

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com