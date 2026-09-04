温州日报 2026-08-11 09:37:00

台风“白海豚”来了，乐清27岁的村干部杨学谦忙得脚不沾地，转移群众时碰到有人不理解，甚至直接回怼。面对这些，他笑着说了一句：“当村干部就是要挨骂的。”

台风“白海豚”来了，乐清27岁的村干部杨学谦忙得脚不沾地，转移群众时碰到有人不理解，甚至直接回怼。面对这些，他笑着说了一句：“当村干部就是要挨骂的。”

这话听着有点无奈，甚至带点“土味”，但细想想，群众嘴上的“骂”，哪是真骂你啊，或许更多是嫌麻烦、不想动、觉得“至于吗”。住了几十年的老房子，台风还没到呢，凭什么让我搬？这种心理，很多人会有。而村干部就站在那儿，成了最“顺手”的出气筒。

但你说杨学谦们真往心里去了吗？没有。他们太清楚了：这个时候不是讲道理的时候，是跟老天爷抢时间的时候。一个月前台风“巴威”来袭，杨学谦一天走了将近三万步，这回又是一样——不解释、不争论，就是用脚一步步把人“劝”到安置点。这种挨骂也要上、挨骂也要干的劲头，本质上是对“人民至上、生命至上”最坚定的践行。

“骂”，不会一直“骂”。从家到安置点，群众看到的是这样一个个场景：窗外，狂风把树吹得东倒西歪，雨大得像往下泼水，屋内，村干部还在那儿，一宿没合眼，挨个问“需不需要被子”“有没有人不舒服”。那一刻，什么嫌麻烦、什么不理解，全化成一句心里话：“他们是真的为我好啊！”

从嘴上抱怨“你烦不烦”，到心里认下“多亏了你”——这种从不理解到理解、从抗拒到认可的转变，便是防台风战役中最动人的篇章。

当然，我们不能把“当村干部就是要挨骂的”当作理所当然。那些在风雨中冲在最前面的基层干部，他们更需要的是理解、是信任。多一分理解、多一分配合，这些风雨里的“守夜人”，就能少一点心酸。

致敬每一位挨了“骂”还往前冲的基层干部。也希望下一次，咱们能少说一句“至于吗”，多说一句“谢谢你”。

来 源：温州日报

原标题： 挨“骂”的村干部 了不起

记者 严芒芒

本文转自：温州新闻网 66wz.com