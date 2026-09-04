温州日报 2026-09-04 10:23:15

火爆的夜市为城市夏夜注入生机不假，可交通、环境、治理这些痛点，也跟着被放大了。

温州的夏夜，越来越热闹了。

入夏以来，大大小小的夜市在各县（市、区）遍地开花，升腾的烟火气里，有摊贩的生计，也有市民的惬意。然而热闹之下。有的夜市开业时人山人海，号称区域“最大”，但短短不到两年，便门庭冷落、商户大面积撤离；有的区域摊贩无序扩张，食客喧哗持续至凌晨。

火爆的夜市为城市夏夜注入生机不假，可交通、环境、治理这些痛点，也跟着被放大了。

一些夜市之所以来去匆匆，病灶往往在开张之前就已埋下。运营方急于造势引流，对后续的业态规划、品质管控、服务配套却缺少长远打算，导致整条街上柠檬茶、烧烤、臭豆腐“三件套”扎堆，消费者逛一次就腻，复购率低得可怜。有的地方缺少区域统筹，导致数百米内挤着两个高度雷同的夜市，商户为了抢客只能不断降价，利润薄了就降品质，品质一降更没人来，最终大家一起“凉”。

同样是在温州，有些地方正摸索在城市秩序与民生烟火之间找到平衡点。

乐清走的是“疏”的路子。城南街道石马社区清远一区门口一度涌进上百个流动摊贩，交通堵塞、噪声扰民，是当地城市管理的老大难。乐清市综合行政执法局、城南街道、石马社区与摊主反复座谈，在小区外划出固定摊位，实行“定时、定点、定量”管理，还搞起了积分制——扣分到一定程度，下季度摊位往后排，分数扣完直接取消设摊资格。更有意思的是不远处望河路的“摊主自治”模式，摊贩们自发组建管理群，约定经营时段、相互监督，“谁不配合谁清退”。

龙湾给出的解法是“定”出秩序。龙湾区综合行政执法局联合城发集团，把蒲州街道一处15000平方米的闲置边角地拿出来，通过场地清理、铺设草皮、搭建舞台等轻量化改造，打造成特色市集，集中吸纳了60多家原本四处打游击的零散摊贩。当地在管理上推行了“三定”——定时、定点、定责，什么时候能摆、在哪个位置摆、卫生和安全责任归谁，交代得清清楚楚。执法人员还在油烟排放、音量控制等细节上“滴灌式”指导，成功让昔日脏乱荒地成了城市的“金边银角”。

乐清的“疏”和龙湾的“定”，看上去是两套办法，其实做的是同一件事：给烟火气划出边界。摊贩要生计，市民要便利，居民要安宁，三者的诉求并不天然对立。当规则清晰、边界明确、监管跟得上时，摊贩完全可以是秩序的维护者而非破坏者。

眼下，温州各地的夜市仍在生长、演变。有的正在从“一阵风”走向“长久火”，有的还在为生存挣扎，有的则需要一场从管理到业态的深度调整。无论处于哪个阶段，夜市终究要回答一个问题：拿什么让市民愿意一来再来？光靠灯光和流量撑不了多久，靠的是货真价实的产品、干净有序的环境、不扰民不添堵的体验。做到这些，夜市的烟火气才能烧得久、烧得旺。

来 源：温州日报

原标题： 给夜市烟火气划出边界

记者 梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com