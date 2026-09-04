温州日报 2026-09-04 10:23:15

为什么“AI造景”刹不住车？根子在于成本与收益的极度失衡。再加上平台对AI标识的审核形同虚设，用AI造景造假正在形成“劣币驱逐良币”的循环。

如今，在社交平台上刷到旅游种草帖，AI元素满满。有游客把动画电影《千与千寻》的隧道与山根村的隧道进行虚实对比，有网友制作短视频《用天宫的方式打开温州》，确实让人眼前一亮。

但与此同时，一些“画风不对”的内容也在冒头：画面美得不真实的“秘境”，评论区有人问具体位置，博主只回一句“私我发定位”；一张“推门看海”的AI民宿图，配文“暑期有房”，真要订房时却说“订满了”，推荐的是别的房源。

其实，AI运用于文旅宣传、旅游种草，早已不是什么新鲜事。去年，就有一批官方账号带头用AI做出了叫好又叫座的内容。苏州博物馆的“回答我”系列，让唐伯虎、文徵明“开口”说话，引发全网模仿。此后AI短片《圆明园十二兽首》、全国首个赛事发布数字人“AI徐霞客”等陆续出圈，火爆全网。

然而，随着AI工具的门槛越来越低、平台流量回报越来越高，事情开始变味。例如，大连湾海底隧道被AI包装成“全透明玻璃穹顶”，家长带着孩子驱车百公里，看到的只是一条普通隧道；上海一批“免费绝美打卡地”被网友逐一指认“根本不存在”；同一张溪水木屋的AI民宿图，一会儿挂在青城山，一会儿标在莫干山，一会儿又出现在温州。如今，一众博主已进阶到无中生有的“AI造景”。更有甚者，在AI美景下发布“超低价团”“私域特价”等跳转链接，诱导用户脱离平台私下转账。

同样是AI，区别在哪？一个是把真实存在的地方、人物换种方式来讲述，另一个是把本不存在的地方包装成真实存在。前者是锦上添花，用更有趣味的方式出圈；后者是无中生有，骗取流量。

为什么“AI造景”刹不住车？根子在于成本与收益的极度失衡。再加上平台对AI标识的审核形同虚设，用AI造景造假正在形成“劣币驱逐良币”的循环。

归根结底，答案不在于“用不用AI”，而在于“用来干什么”，更在于能否接住游客的期待。温州旅游资源丰富，雁荡山上徐霞客走过不止一遍，楠溪江边谢灵运留下过诗句，千年商港曾经照亮海上丝绸之路。如何用AI让徐霞客在雁荡山前“带路”，让谢灵运在楠溪江畔“吟诗”，让朔门古港讲述千年海丝，值得更多期待。但“出圈”只是第一步，接下来还得系统提升、丰富玩法，经得起游客到现场“对账”。毕竟，AI能造出完美的图，却造不出一个人放下手机、抬头看景时的那一下触动。

来 源：温州日报

原标题： 宣传好风景，“AI”需有度

记者 梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com