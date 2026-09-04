温州日报 2026-09-04 10:23:16

从穿梭街巷的外卖员到奔波城乡的网约车司机，这群“赶时间的人”，从来不是被动运转的“齿轮”，而是经济社会网络中活力满满的“细胞”，不仅点亮了自己，更照亮了他人。

近期，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加强新就业群体服务管理的意见》。作为我国首个专门聚焦新就业群体服务管理的中央文件，它从搭建暖心服务站点、完善权益保障机制到畅通诉求表达渠道，打出了一套服务管理的组合拳，引发舆论热议。不少网友直呼：“党和政府是懂新就业群体的。”

在新质生产力快速发展、新型生产关系加快变革的当下，新就业群体已成为一股不容忽视的力量。在我们身边，从穿梭街巷的外卖员到奔波城乡的网约车司机，这群“赶时间的人”，从来不是被动运转的“齿轮”，而是经济社会网络中活力满满的“细胞”，不仅点亮了自己，更照亮了他人。

然而，作为新兴职业群体，新就业群体仍然面临一些“成长的烦恼”，亟须重视和化解。比如，平台算法的无形约束，使外卖员、网约车司机等疲于奔命；部分单位的隐性歧视，让快递员、外卖员遭遇休息难、饮水难、停车难、进门难等尴尬境地。他们的“心头事”不仅直接影响新就业群体的工作体验，更关系到整个行业的健康发展。唯有以“心”暖“新”，为“赶时间的人”撑起一把保障之伞，才能让他们获得切实保障、看到清晰奔头，进而更好地激发新就业形态的发展活力。

我们应聚全社会之力托举新就业群体的未来，在制度完善与观念更新中为他们筑牢坚实的发展“底座”，让这群“赶时间的人”能够在更有尊严、更健康的环境里安心奋斗、稳步前行。在“浙”里，让新就业群体安心创业、舒心生活已经成为一种社会共识，暖“新”关爱可感可及。从就业支持到创业帮扶，从安居保障到生活乐享，浙江各地各部门环环相扣、精准施策，织就一张更具保障性的安全网，留住人、用好人，让新就业群体真正安居乐业。

针对长期困扰新就业群体的“五难”（休息难、饮水难、停车难、进门难、就诊难），温州文成等地推出一批“爱心驿站”，让从业者渴了能喝水、累了能歇脚、手机能充电、雨天能避雨；针对网约车司机停车难和外卖小哥取餐难，宁波等地因地制宜盘活闲置空间，施划专用临时停车位、打通商圈楼宇进出通道，受到欢迎；针对新就业形态灵活分散的特点，浙江推出弹性参保政策，打破参保门槛限制，让相关从业者能够根据实际自主选择参保方式，切实兜牢社会保障底线。这些以“心”融“新”的举措，让新就业群体感受到“浙”里的善意，也让他们更愿意融入城市治理，成为城市共治力量，形成服务群众与治理赋能的双向良性循环。

当“赶时间的人”为面包和牛奶奔波时，身后有法律法规构筑的“避风港”；当“赶时间的人”遭遇“成长的烦恼”时，身边有纾困解忧的“娘家人”。这份守护照亮的不只是“赶时间的人”这个群体，更照亮中国社会包容、和谐、繁荣的未来。

来 源：温州日报

原标题： 合力为“赶时间的人”撑起一把伞

作者：程园园，文成县委党校；刘成，文成县委办

本文转自：温州新闻网 66wz.com