温州日报 2026-09-04 10:23:16

温州人敢为天下先，也善烹天下鲜。

温州人敢为天下先，也善烹天下鲜。

从东海渔港连夜上岸、12小时冷链直达全国餐桌，依托得天独厚的山海禀赋与日趋完善的冷链物流体系，温州“人家烧”似乎在一夜间跻身国内餐饮新势力，让藏于山海的瓯越味道风靡四方，颇有“墙里开花墙外香”的亮眼态势，值得点赞喝彩、聚力鼓呼。（详见本报8月16日一版报道）

温州山海兼具，海陆食材荟萃，孕育出清鲜淡雅、自成一派的瓯菜文化。长期以来，瓯菜藏于市井、不事张扬，此番借“人家烧”模式乘风出圈，实属厚积薄发——不同于重调味、炫技法的菜系风格，温州“人家烧”坚守初心，以极简烹饪锁住东海鲜味，清爽不腻的口感精准契合当下健康饮食潮流，亲民平价的定位更贴合大众消费需求。

“人家烧”飘香各地，正与当下的消费发展同声相应。我市高度重视温州美食发展工作，以争创“世界美食之都”推动发展惠及民生，温州“人家烧”能走出温州走向全国乃至全球，恰是题中之义。

风味出圈来之不易，长远发展更需悉心护航。期待我市相关部门主动聚焦“人家烧”产业发展，密切跟进行业动态、及时对接企业诉求，将美食发展深度融入城市整体发展战略，让世界以美食品味温州，让温州借美食享誉中外。

希望在不久的将来，温州“人家烧”这道菜，更提鲜、更具滋味！

来 源：温州日报

原标题： “人家烧”也能喷喷香

记者 林明

本文转自：温州新闻网 66wz.com