轻信AI，可能让你迷路
笔者开车时常常使用手机导航。某主流手机导航软件上有“智能AI副驾”功能，它常常会在行驶途中告知你一些你想知道或不想知道的信息。
比如，经过温州市区的九山公园附近，它便会介绍说：“前面不远就是九山公园，它是由九座小山组成的公园，是这座城市的‘绿肺’……”事实上，九山公园的山，只有一座松台山。古时，温州古城有九座小山包，状如“北斗”，其中松台山被称为“九山第一”，这大约就是如今九山公园得名的由来。
可见，“智能AI副驾”也不怎么靠谱。
近日诸多热点事件，同样反映出AI游玩攻略的不太靠谱。
比如，前几天，杭州一名男子与老婆吵架后想出门散心，于是找AI求助。结果，他沿着AI提供的登山线路进山，最终迷路被困，最后由消防员将他救了出来。
无独有偶，几个月前，一名中国女子轻信AI推荐的徒步路线，结果意外闯入了美国科罗拉多州的响尾蛇密集栖息地，多次与毒蛇擦肩而过，距离危险仅有一步之遥。当时，AI将一处野生动物保护区的文案描述得十分诱人：“风景开阔、人流较少、适合轻松徒步。”然而，AI忘了说，这片区域是响尾蛇的核心栖息地。
近段时间的类似事件中，还有被AI误导吃下剧毒蘑菇、轻信AI退票建议而损失高额手续费……
近期一些网友对此类事件的反思很适合用在这里：“科技的初衷是服务人类、便利生活，而不是替代人类思考、剥夺人类判断能力。AI是工具，不是标准答案。”
所以，一方面，笔者很希望那些手机导航软件能让它们的“智能AI副驾”功能更靠谱一些；另一方面，笔者也希望，当有人在当地农人的带领下在森林里采摘蘑菇时，采到的蘑菇不要交给AI判断是否有毒，而是要问身边那个农人。毕竟，农人就站在你身旁，而他祖祖辈辈都生活在这片土地上，他们积累的本地蘑菇知识并未纳入大数据，却比AI的“胡说八道”靠谱很多。
来 源：温州日报
记者 翁卿仑
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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