温州日报 2026-09-04 10:23:17

如果将来某一天玉环真的成为热门旅游目的地，一定是因为它自身的美景和美食，而不是因为“热门台风打卡地”的标签。

这个夏天，台风有点多。

对东海沿海影响较大的，就有“巴威”“白海豚”和“沙德尔”。

巧合的是，这三个台风，都先后在玉环市坎门街道登陆，其中“白海豚”和“沙德尔”，又都相继在温州二次登陆，随后穿过温州大部分县（市、区）。

48天，三个台风，第一次登陆点全部集中在同一个地方，创造了气象学意义上的罕见现象，网络舆论场也因此迅速被“引爆”。前些年，许多文旅街区都流行立一块“想你的风还是吹到了XX”的路牌，最近就有网友戏称，坎门最有资格立一块“想你的风还是吹到了坎门”的牌子。曾经籍籍无名的坎门，也由此受到越来越多人的关注。

然而，我们必须认识到，台风首先是一种自然灾害，是需要人类艰难应对的挑战，而不是如出门看日出日落般的轻松娱乐。拿“台风登陆地”炒作网红打卡地，便容易让游人忽视台风带来的危险。比如，人们一旦以娱乐打卡的心态赶到海边去看台风天里的巨浪，就很可能被突发的狂风巨浪卷入海中，而这个夏天也确实发生过此类悲剧。

其次，广大网友喊话玉环文旅接住台风“泼天流量”的想法，也多少有点看热闹不嫌事大的味道。就拿台风“沙德尔”来说，官方数据显示，截至8月27日17时，玉环全市已转移群众5.27万人，379艘渔船在港避风，211个在建工地全部停工，全市9家景区全部关闭。这个夏天经常被台风“光顾”的温州也一样，“白海豚”横穿温州市区时，正值晚上6时至7时之间，许多住在大厦高层的市民发现，雨水不断灌进门窗缝隙，甚至有市民家中整扇玻璃窗被大风掀去。如此“想你的风”，不来也罢。

不过，因为这个夏天的小概率“台风登陆地”事件，确实让更多人关注到玉环及坎门。大家由此而知道，玉环是个很美的地方，这里有美丽的漩门湾景区、台州1号公路玉环段、鸡山海山特色渔村、滨海沙滩等，还有众多美味的海鲜大餐。

正如有网友说的：“流量或许影响着今天有多少人看见你，但价值却决定了明天还有多少人记得你。”如果将来某一天玉环真的成为热门旅游目的地，一定是因为它自身的美景和美食，而不是因为“热门台风打卡地”的标签。

来 源：温州日报

原标题： “台风登陆地” 不该这样炒作文旅

记者 翁卿仑

本文转自：温州新闻网 66wz.com