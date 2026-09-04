鹿城区委区政府部署防御强降雨后续工作

鹿城发布 2026-09-04 10:23:19

9月3日，在市召开视频会议调度部署防御强降雨后续工作会议后，鹿城区召开续会，对鹿城区防汛救灾后续工作进行再研判、再调度、再部署。

9月3日，在市召开视频会议调度部署防御强降雨后续工作会议后，鹿城区召开续会，对鹿城区防汛救灾后续工作进行再研判、再调度、再部署。鹿城区委书记张崇波强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚决贯彻落实省市部署要求，始终保持高度警惕、发扬连续作战精神，慎终如始、善作善成做好防汛“后半篇文章”，确保实现“一个目标”，坚决守住“三条底线”。

张崇波指出，在这次防御强降雨的大战大考中，得益于省市的科学研判与精准指导，鹿城高效运转、统筹调度，鹿城区党员干部闻令而动、向险而行，用高效执行诠释忠诚本色，用主动担当书写为民情怀，用攻坚韧劲攻克急难险重，筑起了守护人民群众生命财产安全的坚固防线。风雨停止不等于风险解除，风雨暂歇后也绝不可掉以轻心。鹿城区上下要保持“隐患就是事故”的清醒，坚持“汛期不过、检查不停、整改不止”，坚持“面上安全”与“点上精准”相结合，做到力量前置、闻险即动、多线协同、抢通保供，举一反三完善防汛防台体制机制，不断提升防灾减灾救灾能力水。

张崇波强调，要持续加强排险除患，聚焦山洪地质灾害风险点、河网水库、城市内涝、道路安全等重点领域，深入开展拉网式、地毯式排查，结合雨情、地质条件、风险点位实际，因地制宜、科学研判，分类分批、稳妥有序推进各项恢复工作。要持续加强人员管理，坚守“风险不解除、人员不返回”原则，严格执行“三不回”要求，在确保绝对安全、绝对有把握的前提下，按照评估验收流程有序做好安置人员返回工作，杜绝“带险回流”。要持续加强复盘工作，认真系统做好复盘总结，提出针对性改进措施，把防汛防台中锤炼出的组织力、动员力、执行力转化为常态化治理效能，真正做到打一仗、进一步。

鹿城区委副书记、区长何占宇强调，首要任务是确保人员安全，稳妥有序组织转移人员安全返回，建立转出点风险动态评估和安全验收机制，做到风险不消除不返回、评估不过关不返回。重中之重是严防次生灾害，全面开展“回头看”，扩面排查风险点位，坚决杜绝新的次生灾害发生。当务之急是恢复社会秩序，抓紧修复受损基础设施，有序解除“五停”管控，严格管控农村道路易塌方路段，走访帮扶受灾企业农户，开展灾后复产指导，最大限度降低灾害损失。常态措施是确保面上安全，统筹推进安全生产各项工作，确保鹿城区整体平稳平静。长效机制是全面复盘分析，坚持“成绩不夸大、问题不回避、教训不遗漏”，深刻剖析问题根源，把经验教训转化为长效机制，加快落实针对性举措，强化多部门协同联动，增强体系化作战能力。

鹿城区委常委、常务副区长张伟出席会议。

来 源：鹿城发布

原标题： 区委区政府部署防御强降雨后续工作

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com