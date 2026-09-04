瓯海发布 2026-09-04 10:23:19

9月3日中午，在市委市政府召开视频会议调度部署防御强降雨后续工作后，瓯海区迅速传达落实市会议精神，对防汛救灾重点任务进行部署，强调发扬连续作战精神，慎终如始筑牢防汛防线。

9月3日中午，在市委市政府召开视频会议调度部署防御强降雨后续工作后，瓯海区迅速传达落实市会议精神，对防汛救灾重点任务进行部署，强调发扬连续作战精神，慎终如始筑牢防汛防线。温州市、瓯海区领导徐育斐、王振勇、刘云峰、季湘荣、卢旭帆、金衍光、林蔓等参加会议。

连日来，面对罕见的持续性强降雨，瓯海区各地各部门闻令而动、迅速响应、连续作战，广大基层干部坚守岗位、昼夜奋战，防汛防御工作取得阶段性成效。风雨渐退不等于风险清零，山体滑坡、泥石流等次生灾害具有滞后性风险，就扎实做好强降雨后续防御、群众安置和灾后恢复各项工作，会议指出，要坚决摒弃厌战松懈思想，始终保持战斗状态，以时时放心不下的责任感抓实抓细防汛救灾后续各项工作，牢牢守住人民群众生命财产安全底线，全力打赢防御强降雨收官战。

会议强调，要科学做好转移人员服务管理，坚持“转移坚决、返回从慎”原则，紧盯风险点位动态变化，审慎评估转出点风险，在确保绝对安全的前提下分类分层组织人员返回，持续做好避灾安置点服务保障，确保全员避灾安心、返回安全。要紧盯次生灾害风险防范化解，聚焦地质灾害隐患点、小流域山洪、城市内涝等关键领域，持续深化隐患排查整治，进一步做细做实监测预报预警，做到风险早预判、隐患早发现、险情早处置。要强化山塘水库精准调度，坚持“一库一策”加密巡查检查，科学控制水位下降速度，确保山塘水库河网安澜。

会议要求，要高效推进抢险救灾与民生恢复工作，按照“民生优先、急用先修”原则，加快道路、电力、通信、供排水等民生基础设施抢修，保障城市平稳运行。要有序放开“五停”措施，严格落实负面清单管理机制，强化安全风险评估，分类分步稳妥有序恢复生产生活秩序。要全面做好复盘梳理工作，系统总结好经验好做法，全面梳理补齐暴露出的短板弱项，围绕基础设施提标、调度方案优化、抢险装备补缺提质增效，持续提升瓯海区防灾减灾救灾能力和本质安全水平。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委区政府调度部署防御强降雨后续工作

记者 黄冰娥、伍志翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com