乐清发布 2026-09-04 10:23:19

9月3日，乐清市委市政府召开防御强降雨工作视频调度会。

9月3日，乐清市委市政府召开防御强降雨工作视频调度会。温州市人大常委会副主任周一富出席会议并指导工作。乐清市委书记戴旭强在会上强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚决贯彻省委省政府、温州市委市政府部署要求，坚持思想不松、力度不减、体系不变、队伍不散，慎终如始、善作善成，抓实抓细后续各项工作，确保实现“一个目标”，坚决守牢“三条底线”。

乐清市领导胡立左、王人骏参加会议。

戴旭强肯定了前阶段防汛防台工作取得的成效，并向连续奋战在一线的广大党员干部表示感谢。戴旭强指出，风雨渐退不代表风险清零，各乡镇（街道）、各部门要清醒认识到次生灾害的滞后性和隐蔽性，坚决杜绝侥幸心理、经验主义和懈怠情绪，持续做好防汛工作，及时开展复盘总结，加快补齐工作短板，全力筑牢安全屏障。

戴旭强强调，要落实人员安全管理，严格落实返程“三不回”纪律要求，紧密结合雨情水情变化动态评估风险，在确保安全的前提下分批分类有序组织群众返回，切实做到“快转、暖留、慢回”。

要有序恢复社会秩序，结合响应等级，因地制宜梯次解除“五停”管控措施，深入开展风险隐患排查整治，对新增风险点位进行清单化管理，统筹推进抢险救灾和复工复产，以最快速度恢复正常生产生活秩序。

要继续保持攻坚状态，压紧压实责任链条，严格落实值班值守制度，做好应急物资保障，做到人员到位、职责到位、工作到位，以过硬作风、满格状态交出防汛工作高分答卷。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委市政府召开防御强降雨工作视频调度会

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com