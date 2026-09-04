瑞安发布 2026-09-04 10:23:18

9月3日，在温州市防汛工作调度会后，瑞安市第一时间召开视频会议，对“9·1”特大暴雨的防御应对及后续处置工作进行再部署、再落实。

9月3日，在温州市防汛工作调度会后，瑞安市第一时间召开视频会议，对“9·1”特大暴雨的防御应对及后续处置工作进行再部署、再落实。会议强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚决贯彻落实省市部署要求，发扬连续作战、久久为功的精神，紧盯灾后风险隐患，全力抓实次生灾害防控、抢险抢修、民生保障等重点工作，坚决打赢强降雨防御和灾后恢复攻坚战。温州市委常委、瑞安市纪委书记、市监委代主任张刚在瑞指导并参加调度。瑞安市领导李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升、朱建芳、林朝进、戴铭等参加会议。各联系乡镇（街道）瑞安市领导全部下沉一线，指导基层一线开展强降雨防范应对工作。

会议充分肯定了本轮“9·1”特大暴雨防御应对工作取得阶段性成效。会议指出，当前瑞安市降雨强度逐步减弱，但并不意味着防汛安全风险同步降低，灾后防灾形势依然严峻复杂，绝不能麻痹松懈。各级各部门要树牢底线思维、极限思维，抓实抓细各项防汛后续管控工作。

会议强调，要严防次生灾害的发生。要持续强化山洪地质灾害动态监测，开展全覆盖、滚动式风险隐患排查，严格落实风险闭环管控机制；重点紧盯临时道路、边坡山体等薄弱环节，预留充足研判观察周期，对风险房屋、隐患点位开展全面复查复核，坚决守住次生灾害的防控关口。

会议强调，要加快抢险抢修，有序恢复灾后的生产生活。要全面调齐配强抢险设备、充实作业力量，优化全域排涝处置方案，靶向疏通各类排水梗阻点位，加快重点积水区域退水排涝进度；要聚焦城区低洼地带、下穿立交、地下空间等易涝关键区域，开展全方位、无死角风险隐患排查，重点排查长时间雨水浸泡后的老旧房屋、危旧建筑，严防坍塌事故发生；要稳妥做好转移群众安置服务和属地管理，严格执行“三不回”刚性要求，坚决守护群众生命财产安全。

会议要求，各相关部门要坚持“打一仗、进一步”，全面复盘本轮强降雨防御处置全过程。相关职能部门要立足岗位职责，系统总结经验成效、梳理短板不足、优化应急预案，细化监测预警、应急处置、隐患排查等工作举措，持续补齐防汛救灾工作短板，不断提升瑞安市防汛减灾、应急处置科学化、精细化水平。

来 源：瑞安发布

原标题： 瑞安市召开防汛工作调度会：坚决打赢强降雨防御和灾后恢复攻坚战

记者 黄丽云、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com