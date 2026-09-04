永嘉发布 2026-09-04 10:23:18

9月3日，温州市调度部署防御强降雨后续工作视频会议结束后，永嘉县召开续会，视频连线各乡镇（街道），对永嘉县防御强降雨后续工作进行再研判、再部署。

9月3日，温州市调度部署防御强降雨后续工作视频会议结束后，永嘉县召开续会，视频连线各乡镇（街道），对永嘉县防御强降雨后续工作进行再研判、再部署。市委常委、宣传部部长王彩莲，市政府党组成员、副秘书长吴呈钱到会指导，永嘉县委书记钟方成主持会议，永嘉县领导陈博、金京明等参加会议。

会议指出，本轮防御强降雨过程中，永嘉县上下闻令而动、众志成城、迅速响应、密切配合，取得了阶段性胜利；但风停雨歇不等于危险解除，持续强降雨导致山体含水量饱和、土壤软化，极易引发山体滑坡、泥石流、崩塌等次生灾害。各地各部门要清醒认识次生灾害的滞后性、分散性、隐蔽性，始终把保障人民群众生命财产安全放在首位，坚决摒弃松劲心态，继续打起“十二分”精神，慎终如始做好防御强降雨的后半篇文章，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”。

会议强调，要科学精准调度，发扬连续作战精神，继续保持高度警醒，加密气象预报频次和颗粒度，全力守护人民群众生命财产安全。要排查风险隐患，突出做好山塘水库、山区道路、文旅设施、临水临崖桥梁路基、高陡边坡房前屋后等区域巡查，开展雨后“回头看”，有效防范化解各类次生灾害风险。要抓好人员安全，加强避灾安置场所的暖心服务保障和人员的安全管理，在确保安全的前提下有序组织安全返回，切实实现“快转、暖留、慢回”。要全力抢险救灾，组织专业力量，迅速开展基础设施抢修，抢抓窗口期推进楠溪江河道疏浚，有序解开“五停”管控措施，从严落实各项安全措施，稳妥推进生产生活秩序恢复。要强化宣传引导，及时发布信息，主动回应群众关切。要做好复盘总结，总结经验、查找不足、补齐短板，进一步完善应急预案，不断提升基层实战应急能力和防灾减灾水平。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉研判部署防御强降雨后续工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com