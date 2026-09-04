文成县委县政府召开视频会议调度部署防御强降雨后续工作

文成发布 2026-09-04 10:19:09

9月3日，在市委市政府召开视频会议调度部署防御强降雨后续工作会议后，文成县立即召开续会，视频连线各乡镇，对防汛救灾等工作进行调度部署。

9月3日，在市委市政府召开视频会议调度部署防御强降雨后续工作会议后，文成县立即召开续会，视频连线各乡镇，对防汛救灾等工作进行调度部署。文成县委书记杨德听在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省、市有关决策部署，发扬连续作战精神，从严防范各类次生灾害风险，坚决守护人民群众生命财产安全。文成县领导张呈念、范学序、郑宁、王建、张敏等参加。

杨德听向连续奋战在防汛一线的广大党员干部表示慰问。他指出，当前强降雨势头逐步减弱，连日紧张的防汛硬仗迎来阶段性成效，但风雨渐歇绝不意味着风险清零，文成县上下务必保持要极端重视、绝对重视，深刻把握持续强降雨次生灾害的叠加性、滞后性风险，慎终如始抓好后续防范应对工作，坚决守住来之不易的防汛救灾成果。

杨德听强调，要绝对保障人员安全，坚决守住安全底线，抓实重点人员再转移，严格落实转移闭环管理，并加强对投亲靠友人员的动态跟踪，严防人员返回危险区域；做好避灾安置点暖心服务，确保全员避灾舒心安心。要有序恢复社会秩序，结合全域风险评估，科学调整“五停”管控措施，分行业、分领域、分批次稳妥推进复工复产复学。要持续加强除险清患，紧盯地质灾害隐患点、山塘水库、小流域山洪、危旧房等重点区域，统筹抓好切坡建房、低洼地段、临水临崖道路等关键点位隐患排查整治，严防强降雨过后次生灾害发生。要全力推进抢险救灾，坚持“民生优先、急用先修”，加快抢修电力、通信、道路、供水排水等民生基础设施。同步做好重点区域环境清理、卫生消杀等工作，最大限度减少对群众生产生活影响。要系统开展复盘总结，深入分析防御工作中的薄弱环节和短板不足，全面梳理提炼实用管用的经验做法，不断提升文成县防灾减灾综合能力。

来 源：文成发布

原标题： 县委县政府召开视频会议调度部署防御强降雨后续工作

记者 夏季、朱伟、陈经友

本文转自：温州新闻网 66wz.com