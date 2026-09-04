平阳发布 2026-09-04 10:19:48

9月3日，温州市防御强降雨工作调度会后，平阳县第一时间召开续会，对抢险救灾、隐患排查、灾后恢复等各项工作再研判、再调度、再部署。

9月3日，温州市防御强降雨工作调度会后，平阳县第一时间召开续会，对抢险救灾、隐患排查、灾后恢复等各项工作再研判、再调度、再部署。会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照上级部署要求，清醒认识雨停不等于风险解除，坚决克服麻痹思想、松懈心态，持续压实各方责任，统筹抓好隐患排查、人员管控、排涝救灾、复工复产各项工作，全力守护人民群众生命财产安全。

市人大常委会副主任白洪楞到会指导。平阳县委书记孟晓斌讲话，平阳县委副书记、县长陈桂雷作工作部署，平阳县领导李阳阳、洪志亮、蒋中梁、李武杰等在主会场参加会议，其他平阳县领导分别在包挂乡镇分会场参加会议。

会议指出，本轮强降雨强度大、持续时间长、受灾范围广，平阳县各乡镇均遭受不同程度影响。面对严峻汛情，平阳县广大党员干部闻令而动、冲锋在前，坚守防汛抢险一线，有力保障群众生命财产安全，值得充分肯定。当前天气虽逐步好转，但各类灾害存在明显滞后效应，平阳县上下思想上绝对不能放松，坚决摒弃“松一松、歇一歇”的懈怠心态，保持工作力度不减、应急机制不变，毫不松懈做好后续各项工作。

会议强调，排涝救灾要紧之又紧，全面摸清灾情底数，统筹各方抢险力量，加快推进道路清障、积水排除，全力开展抢险救灾，加快推动受损基础设施抢修恢复。隐患排查要再深入，严格对照“八张风险清单”，开展全方位、拉网式、地毯式排查整治，重点紧盯地质灾害点、小流域山洪等高风险区域，强化动态巡查监测，把各类隐患消除在萌芽状态。人员返回要坚持安全第一，强化转移人员闭环管理，逐户开展风险评估，经确认安全后方可有序组织群众回迁，安置点持续做好服务引导，严防群众擅自回流脱管。恢复正常生产生活要安全有序，科学稳妥推进复工复产，严把抢修安全、生产安全、防疫安全关口，加快抢修道路、电力、通信、供水排水等民生领域设施。防汛氛围要持续造浓，确保防汛指挥体系持续高效运转，做好本次防汛工作复盘总结，加大防汛救灾典型宣传和灾后科普引导，凝聚全社会防汛救灾强大合力。

来 源：平阳发布

原标题： 平阳县委县政府调度部署防御强降雨后续工作

记者 张炜、林鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com