平阳县委书记孟晓斌督查灾后恢复生产和安全隐患排查整治工作

平阳发布 2026-09-04 10:20:32

9月3日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江等乡镇，督查灾后恢复生产和安全隐患排查整治工作，看望慰问奋战在灾后重建一线的党员、干部和群众。

9月3日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江等乡镇，督查灾后恢复生产和安全隐患排查整治工作，看望慰问奋战在灾后重建一线的党员、干部和群众。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省市部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，高效有序推进灾后恢复各项工作，全面排查整治各类风险隐患，加快恢复正常生产生活秩序，用心用情保障受灾群众生活，确保平阳县社会大局平安稳定。

孟晓斌首先来到昆阳镇联东路与吉祥路路口，察看城市内涝整治及隐患排查修复工作，详细询问排水管网疏通进展、应急排涝设备配备等情况。他指出，要紧盯低洼易涝区域，分组攻坚、全线出击，加大强排力度，争分夺秒抢排城区积水；要进一步补齐基础设施短板，切实提升城市防洪排涝能力，最大限度减少内涝对群众生产生活的影响。

在昆阳镇第六小学和鳌江镇梅溪幼儿园，孟晓斌仔细察看学校周边滑坡隐患清除整治情况，了解灾后恢复和开学准备工作进展。他强调，要统筹专业力量对隐患点实施综合治理，强化隐患排查和动态监测预警，加大人员力量投入，在确保绝对安全的前提下，稳妥有序组织学生返校复课，让广大师生和家长安心、放心。

孟晓斌还来到鳌江镇包岙内村，详细了解农作物受损面积、灾后恢复措施落实等情况。他要求，要抢抓灾后恢复黄金期，科学调度排涝设备，加快农田积水排除进度，组织农技人员深入一线开展技术指导，帮助农户做好灾后补种改种和病虫害防治工作，尽快恢复农业生产秩序。

督查中，孟晓斌强调，本轮强降雨持续时间长、雨量大，防汛救灾和灾后恢复任务艰巨繁重。各地各部门要加快灾后恢复进度，统筹调度各方力量和资源，优先保障民生基础设施恢复，主动帮助企业解决复工复产中遇到的困难，以最大力度稳经济、保主体、促发展。要全面深化隐患排查，聚焦地质灾害隐患点、山塘水库、城市易涝区、危旧房、在建工程等重点领域，对风险隐患再排查、再整治、再巩固，坚决堵住安全风险漏洞。要用心用情做好帮扶工作，始终把群众安危冷暖放在心中最高位置，逐村逐户解决实际困难，团结带领广大群众坚定信心、守望相助，凝聚起共建美好家园的强大合力。

平阳县领导蒋中梁、杨启杰参加督查。

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原标题： 孟晓斌督查灾后恢复生产和安全隐患排查整治工作

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com