泰顺发布 2026-09-04 10:21:21

9月3日，在温州市防汛工作调度会后，泰顺县第一时间召开续会，对泰顺县防汛救灾后续工作进行再部署、再落实。

9月3日，在温州市防汛工作调度会后，泰顺县第一时间召开续会，对泰顺县防汛救灾后续工作进行再部署、再落实。市政协副主席胡荣党到会指导。泰顺县委书记张银贵主持会议并讲话，泰顺县委副书记、泰顺县长陈钷作部署，并分赴一线督导强降雨防御应对工作落实情况。泰顺县领导雷全勉、赖立峰、林建丰等参加相关活动。

会议指出，在省委省政府、市委市政府坚强领导和关心支持下，泰顺县上下协同联动、块抓条保，响应科学及时、指挥灵敏高效、应对坚决果断、处置有力有效。过程中，广大党员干部闻“汛”而动、顶“雨”前行，连续作战、冲锋在前，社会各界守望相助、同心协力，取得了防汛大仗硬仗的阶段性胜利。

会议强调，风雨过后，风险犹存，各乡镇各部门要坚决克服麻痹松懈思想，发扬连续作战精神，扎实抓好灾后各项重点工作，确保防汛工作取得完胜。要抓实转移群众安置管控与服务保障，坚持“风险不解除、人员不返回”原则，落实48小时管控措施，因地制宜做好风险评估和服务保障工作，最大限度争取群众的理解支持和配合，在确保安全前提下分批分类、高效有序组织人员返回。要严密防范次生地质灾害，紧盯切坡建房、山塘水库、临山道路等各类风险点位，加大隐患排查巡查频次，适度扩大预防性交通管制范围，在保障基本通行前提下，科学实施道路管控，对暂不具备抢通条件的塌方路段严禁盲目作业，严防二次灾害发生。要加快推进水毁设施抢修，在严守安全底线前提下，抓紧开展道路、水利等损毁设施抢修，同步处置农田冲刷、浸泡、掏空等受灾情况，尽快恢复基础设施功能。要稳妥有序恢复社会生产生活秩序，按风险程度、不同行业、不同区域有序解除“五停”管控，精准开展复工复产指导，“一校一策”做好复学工作，结合实际逐步恢复公共交通，有力抓好灾后农业生产恢复、旅游业态重启，尽最大努力把灾害损失降到最低。要统筹抓好平安稳定工作，同步抓好安全生产工作，妥善化解各类矛盾纠纷，用心用情解决群众和企业的急难愁盼问题，做好困难救助和情绪疏导，确保社会大局和谐稳定。要全面开展工作复盘总结，固化落实行之有效的好经验好做法，持续提升本质安全水平和防灾减灾能力；同时深入挖掘宣传抢险救灾一线先进事迹与感人案例，凝聚起全社会防灾减灾、共护平安的强大合力。

张银贵首先来到戬雪线K8+300上边坡塌方点，实地察看塌方清理、道路抢通施工进展，详细了解边坡风险研判、现场安全防护等情况。他强调，要严格落实施工安全防护措施，严防作业过程中发生二次滑坡、落石伤人，在做好隐患处置的基础上加快推进清障作业，尽快恢复道路通行，同步做好后续边坡加固治理，从源头消除道路安全隐患。在仕阳镇中心小学，张银贵实地查看校园周边山体滑坡险情，仔细了解隐患排查、校园安全管控等相关落实情况。他强调，要严格开展校舍及周边山体安全评估，落实好巡查值守、风险预警等防控举措，细化完善应急处置预案，切实筑牢师生安全防护屏障。在朝阳村大丘岭屋后滑坡点，张银贵现场察看屋后山体滑坡灾情，细致询问群众避险安置、隐患管控落实情况。他强调，要压紧压实属地责任，持续做好风险动态监测，落实好人员避险管控措施，强化群众宣传引导，做好隐患治理工作，切实保障周边群众居住安全。

在罗阳镇某房屋受损点和道路塌方点，陈钷实地察看房屋受损、塌方体清理和道路抢通进展，详细了解后续处置方案。他强调，次生灾害风险仍在高位运行，各级各部门要保持高度警觉，思想不松、标准不降、力度不减。要对切坡建房、老旧房屋等重点区域迅速开展全覆盖安全评估，加快制定房屋修复或重建方案，同时全域开展拉网式隐患排查，聚焦地质灾害点、山塘水库、在建工地等重点区域逐一再过细，做到险情早发现、早处置。要高效组织抢险修复，统筹调配专业力量，优先抢通道路交通、供水供电等民生基础设施，最大限度降低灾害影响。要稳妥有序组织转移群众返家，在完成安全评估、确保风险可控的前提下分批安排返回，同时做好安置点服务保障，防止群众擅自返回危险区域。各级责任人要坚守岗位、靠前指挥，确保指令畅通、响应迅速，以扎实有力的举措做好灾后恢复各项工作。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺县委县政府调度部署防御强降雨后续工作

记者 王文慧、胡佳妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com