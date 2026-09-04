苍南发布 2026-09-04 10:22:14

9月3日中午，继温州市强降雨防御视频调度会后，苍南县召开续会，视频连线各乡镇，复盘本轮特大暴雨防御工作。

9月3日中午，继温州市强降雨防御视频调度会后，苍南县召开续会，视频连线各乡镇，复盘本轮特大暴雨防御工作，对人员安置、水库河网调度、排涝清障抢修、报灾救灾、舆论引导、复盘总结等灾后恢复各项重点工作进行再部署、再落实。副市长、苍南县委书记张本锋主持会议并讲话。苍南县领导孟晓晨、林天望、郑贤跑等参加会议。

受极端暴雨影响，苍南多个站点24小时雨量突破历史极值，防汛形势严峻。张本锋指出，苍南县广大基层干部连续作战、辛勤付出，各项防御举措落地落实，苍南县上下经受住了这场特大暴雨的严峻考验，防御工作取得阶段性胜利。

张本锋强调，要从严抓好避险人员安全返回与安置服务。严格区分内涝、山洪、地质灾害等不同风险类型，落实分类管控要求。同时，要做好安置点的服务保障工作，特别关注断电、断水区域的群众生活，切实解决实际困难。

要科学精准做好水库河网调度。抓住降雨间歇期，统筹上下游关系，为城区内涝抢排创造条件。同时，水利部门要利用低潮位抓紧排放河网积水，实现水库与河网错峰运行，兼顾生态环保与防洪安全。重点紧盯横阳之江沿线隐患点位，全面排查堤坝、闸板等设施暴露出来的短板漏洞，闭环整改隐患。

要全力打好排涝清障抢修防疫攻坚战。各部门要强化协同联动，科学调度水闸，多措并举加快积水外排。涝水退后，广泛发动干部群众迅速开展环境清扫消杀，加快恢复整洁有序的市容环境。电力、通信等部门要抢抓抢修受损设施，确保水电供应和通信畅通。

要有序解除“五停”等管控措施。教育、交通等部门要对学校、公交线路等开展安全评估，在确保安全的前提下有序复课、复运。山区公交线路要根据道路实际条件，经安全评估后再恢复通行，各项管控措施依规分步解除。

要实事求是抓好报灾救灾。各乡镇要客观、细致地统计灾损情况，农业农村、住建等部门要派出专家组，指导农户开展生产自救，并对长期泡水的老旧房屋进行安全鉴定，严防次生灾害发生。

要强化宣传舆论引导。大力挖掘宣传干部冲锋一线、群众自救互助、应急力量抢险救援的感人事迹，传播防汛救灾正能量。持续做好安全提示，特别是向山区、沿江沿河群众讲清本次降雨极端程度，科普强降雨过后潜在风险，营造良好舆论氛围。

要全面做好防御工作复盘总结。各乡镇、各部门要深入复盘雨前预警预判、雨中指挥调度、雨后巡查处置全流程，围绕水库调度、人员转移、隐患排查、应急装备调用等方面梳理短板弱项，把实战经验转化为制度举措，做到打一仗、进一步，不断提升苍南县防汛防台实战能力。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南召开视频会议调度部署防御强降雨后续工作

记者 吴银林

本文转自：温州新闻网 66wz.com