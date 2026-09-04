新华网 2026-09-04 10:40:15

新学期伊始，孩子们的健康牵动公众的心。9月3日，国家疾控局举行新闻发布会，就公众关心的近期传染病疫情形势、HPV疫苗接种、近视防控等热点问题介绍学校卫生有关工作情况。

全国学生总体近视率近五年连续下降

发布会上，国家疾控局卫生免疫司副司长费佳表示，监测结果显示，2025年全国学生总体近视率为49.9%，较2018年（53.6%）累计下降3.7个百分点，近五年呈连续下降态势。

数据背后，是我国近年来针对近视、超重肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见共患病推行“多病同防”策略。“抓住共同的健康风险因素，引导孩子改善行为习惯，配套改进教学和生活环境，实现‘一次干预、多病同防’。”中国疾控中心学校卫生中心主任医师郭欣说。

同时，我国持续健全四级疾控机构学校卫生职能，制定学校卫生标准46项，建立覆盖全国所有区县的监测体系，开展“双随机”监督检查。

HPV疫苗接种工作整体进展顺利

费佳说，自HPV疫苗纳入国家免疫规划以来，截至目前，全国已有520多万适龄女孩完成HPV疫苗首剂接种。

下一步将重点推进三项便民举措，包括全面开放周末疫苗接种服务；推行“一地一策”精准服务；数智赋能预约、接种全流程。

为何将13周岁女孩作为目标人群？中国科学院院士、北京协和医院妇产科学系主任医师朱兰表示，在感染HPV之前接种疫苗可获得更高抗体水平，9至14岁女性接种后抗体水平为15岁以上人群的2倍以上。

专家还明确，双价HPV疫苗可预防约70%的宫颈癌，错过接种时间的可以补种。如适龄女孩已自费接种四价、九价HPV疫苗，也视同完成了免疫规划，不需要重复接种。

加强开学季常见传染病防控工作

国家疾控局新闻发言人、综合司副司长席晶晶介绍，当前我国南方地区媒介伊蚊仍较活跃，登革热、基孔肯雅热等蚊媒传染病持续流行。全国新冠疫情已连续3周呈下降态势，流感处于低水平波动，肠道传染病总体处于低位。但专家研判，随着开学季到来，人员集中、接触频繁，流感、诺如病毒、手足口病等传染病风险上升。

中日友好医院呼吸与危重症医学科主任医师曹彬指出，流感病毒易发生变异，且接种流感疫苗后抗体水平随时间衰减，因此需每年接种流感疫苗。当前正值秋季，建议公众在9至10月完成接种，以获得整个流行季的有效保护。

据悉，国家今年对重点人群接种流感疫苗有免费和支持性政策，支持农村地区“一老一小”重点人群、职工医保参保人及已参保近亲属、新就业形态劳动者群体等接种流感疫苗。

诺如病毒传染性强，其导致的呕吐物会形成气溶胶，如处置不当，容易引发疫情传播。

“学校应严格落实晨午检制度。一旦出现呕吐物，严格按照‘散、盖、消’流程处置，即疏散人员、覆盖消毒、彻底清洁，并用肥皂水或洗手液洗手。患者需隔离至症状消失后72小时方可返校。”郭欣说。

来 源：新华网

原标题： 健康护航新学期——国家疾控局解读学校卫生工作

记者：顾天成

本文转自：温州新闻网 66wz.com