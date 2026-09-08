新华网 2026-09-08 12:21:25

7日，站在美网中心球场，郑钦文在首盘0:5落后的情况下连赢七局，最终以7:5、6:3击败赛会8号种子、波兰名将斯维亚特克，第三次晋级美网八强。

“我真的很想念在大球场比赛”，3日的2026年美国网球公开赛第二轮后，郑钦文曾这样说道。

7日，站在美网中心球场，郑钦文在首盘0:5落后的情况下连赢七局，最终以7:5、6:3击败赛会8号种子、波兰名将斯维亚特克，第三次晋级美网八强。

9月7日，郑钦文在战胜斯维亚特克后庆祝胜利。新华社记者 李睿 摄

因肘伤长期休战、世界排名下滑的郑钦文本届赛事从资格赛打起，至今已连胜七场。她也成为继2021年的英国选手拉杜卡努之后，首位打进美网女单八强的资格赛选手。

比赛开始后，郑钦文迟迟未能找到击球节奏，斯维亚特克凭借稳定的底线进攻连赢五局。“逆转奇迹”从此刻起再度发生，如同郑钦文在上一场对阵凯斯的比赛中面对0:5局面时的“超级翻盘”，此后郑钦文逐渐提升状态，一口气连赢七局、化解三个盘点，以7:5拿下首盘。

第二盘前六局双方均完成保发，郑钦文率先实现本盘破发。第九局，她四度拿到赛点，并最终凭借对手反拍回球下网结束比赛。全场比赛用时1小时56分钟。

9月7日，郑钦文在比赛中回球。新华社记者 李睿 摄

“我开场打得不是很好，但之后一点一点在中央球场找到了节奏。”郑钦文赛后说，“我专注于打好每一分，逐渐提升状态、找到手感。首盘有那么一刻我甚至忘记了比分，这也说明我有多么专注。我认为这就是我能够完成逆转的关键。我并没有预料到今天会发生这种情况，但它又一次上演了。”

谈到本场比赛的战术，郑钦文表示，斯维亚特克的上旋球让自己打得不太舒服，因此她尝试在底线打出更多平击球，并增强进攻性。“我记得刚进入巡回赛时，输给她的那些比赛是因为自己打得不够有侵略性。这次我尽可能和她周旋。我已经有一段时间没有击败世界前十选手了，因此非常珍惜这场胜利。”

9月7日，郑钦文（右）在比赛后与斯维亚特克握手致意。新华社记者 李睿 摄

这是郑钦文职业生涯第二次战胜斯维亚特克，双方交手记录被改写为郑钦文2胜7负。她此前唯一一次取胜是在2024年巴黎奥运会女单半决赛。

从资格赛一路晋级到美网八强，郑钦文的即时排名飙升到了第52位。但她在赛后表示：“我学到了很多，关于自我、网球、生活方方面面。输球不只是网球本身的问题，更多关乎你自己。赢球的时候，你清楚自己做对了什么，清楚一路走来所有过程，脑海里每一分的画面都历历在目。我现在最重要的课题就是保持谦逊。我从资格赛打上来，要记住一个现实：我的排名只有120多位。我不再是从前那个世界前十，不能把自己看得太高。我和所有人起点一样，脚踏实地继续战斗。”

郑钦文将在四分之一决赛中迎战2号种子莱巴金娜。后者以6:1、6:4战胜13号种子大坂直美。

来 源：新华网

原标题： “超级翻盘”再度上演 郑钦文第三次闯入美网八强

本文转自：温州新闻网 66wz.com