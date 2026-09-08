新华网 2026-09-08 12:21:21

联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克7日说，今年以来已有23人死在美国的移民羁押设施中，必须追究责任。

联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克7日说，今年以来已有23人死在美国的移民羁押设施中，必须追究责任。

图尔克7日在联合国人权理事会发言时说，他6月向联合国人权理事会通报后，又有4人死在美国移民羁押设施中，意味着今年以来已有23人死在这些设施中。“需要就这些人的死亡追究责任。”

图尔克当天还批评了美国政府处置移民的其他做法，并就美国移民与海关执法局打算购买“电击手套”的计划发出警告，认为这将“增加关联执法行动的暴力”。

1月23日，抗议者在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市参加集会，抗议移民与海关执法局（ICE）针对非法移民的暴力执法。新华社发

“电击手套”近年来已在美国一些监狱和警察局使用。美国移民与海关执法局的采购计划引发民间组织、国会民主党人和一些相关问题研究专家的强烈批评。

美国总统特朗普2025年1月重返白宫后，不断收紧移民政策，加大对非法移民的驱逐力度，移民羁押设施内关押人数创纪录，看守对被关押人员使用暴力的事件也大幅增加。

来 源：新华网

原标题： 今年23人死于美移民羁押设施 联合国官员促追责

记者 包雪琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com