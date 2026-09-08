温州晚报 2026-09-08 12:44:51

每一次承诺的落空，都是对公众期待的消磨；每一次“改口”背后，都是对监督的敷衍、对民意的漠视。

时隔半个多月，楠溪江路的人行道还在“哐当”作响。

8月19日记者报道后，市民以为终于盼来了彻底整修。然而大半个月过去，建设单位温州臻龙集团“8月24日修缮”的承诺，在空荡荡的施工现场面前苍白如纸；“9月2日修好”变成市民眼中的“根本没换”，最终可能沦为一纸空谈。说辞一再“升级”，路面却一成不变。

这不是施工延误，而是对市民信任的反复透支。每一次承诺的落空，都是对公众期待的消磨；每一次“改口”背后，都是对监督的敷衍、对民意的漠视。一条人行道，修不修、何时修、怎么修，本不该成为一场“猜谜游戏”。可如今，市民只能在电话那头被动接收一个又一个被修正的时间节点，而脚下那条“地雷阵”，依旧沉默地硌着每一个路人的耐心。

一条修好不到一年就“烂”了的人行道，暴露的不仅仅是砖块的质量问题。施工方将原因归咎于商户车辆违规碾压，却回避了一个根本追问：设计标准是否考虑过实际使用强度？这样的工程能通过竣工验收吗？质保期内就已千疮百孔，究竟是材料问题、工艺问题，还是监管问题？这些疑问，市民在等答案，监管部门更该查清楚。

更令人不安的是“一年质保期”这顶“安全帽”。期内尚且如此敷衍，期后谁来兜底？一句“移交时会再质检”，看似程序正确，实则把问题推向了未来。可市民等不起，每天骑车“扫雷”的体验是真实的，雨天溅一腿脏水的狼狈是真实的，一次次投诉换来的口头承诺落空也是真实的。

人行道虽小，却是城市治理最直观的镜子。每一声“哐当”，都是对公信力的叩击。回复可以一改再改，但路面不会自己变平。市民想听到的不是电话里的说辞，而是新砖铺就的踏实声响——那才是对承诺的真正兑现。

来 源：温州晚报

原标题： 地砖“烂”了，公信力不能跟着“塌方”

记者 许雅晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com