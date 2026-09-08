温州日报 2026-09-08 16:13:44

温州市龙湾区重拳整治，挖出全链条黑灰产线索，“骑手随手拍”后厨，把无堂食外卖集聚区列入民生实事，探索幽灵外卖“治本”之路。

来 源：温州日报

原标题： “骑手随手拍”后厨，把无堂食外卖集聚区列入民生实事，探索幽灵外卖“治本”之路

本文转自：温州新闻网 66wz.com