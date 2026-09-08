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这些政府采购领域的“潜规则”该终结了

温州日报 2026-09-08 16:13:44

温州市财政局发布了第一期、10个政府采购违法违规典型案例。这些政府采购领域的“潜规则”该终结了！

来　源：温州日报

原标题： 这些政府采购领域的“潜规则”该终结了

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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