温州日报 2026-09-08 16:13:44

温州市财政局发布了第一期、10个政府采购违法违规典型案例。这些政府采购领域的“潜规则”该终结了！

来 源：温州日报

原标题： 这些政府采购领域的“潜规则”该终结了

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