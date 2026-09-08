温州日报 2026-09-08 16:29:24

雷波的“耻辱”合影，需要被记住——教育可以严格要求，但永远不能丢掉对人最基本的尊重。

来 源：温州日报

原标题： 教育可以严格要求 但永远不能丢掉对人最基本的尊重

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