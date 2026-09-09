温州日报 2026-09-09 08:13:00

在我国第42个教师节来临之际，连日来，张振丰、张文杰、张加波、施艾珠、王军等市领导分别走访慰问一线教职员工，向全市广大教师和教育工作者致以节日问候和美好祝愿。

温州网讯 在我国第42个教师节来临之际，连日来，张振丰、张文杰、张加波、施艾珠、王军等市领导分别走访慰问一线教职员工，向全市广大教师和教育工作者致以节日问候和美好祝愿。

省委常委、市委书记张振丰来到温州市第二中学滨江校区，参观考察校训广场、文化墙、图书馆等，详细了解学校历史沿革和办学理念，寄语学校从悠久校史中汲取精神养分，赓续办学治校优良传统，大力弘扬教育家精神，扛起铸魂育人时代重任，努力培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，续写百年名校育人新篇章。在了解师资队伍建设时，张振丰对学校大力培养青年教师的做法和成效给予充分肯定。他指出，教师是立教之本、兴教之源，要大力弘扬尊师重教的社会风尚，深化名师梯队建设，健全教师权益保障机制，以务实举措提升教师幸福感、成就感、荣誉感，推动形成优秀人才竞相从教、广大教师尽展其才、好校长好老师不断涌现的良好局面。

在温州榕园学校，张振丰参观STAR课程墙、黑匣子剧场、食育作品展示区等，详细了解学校办学理念。张振丰指出，健康是学生成长的基石，是立德树人的底线要求。要牢固树立“健康第一”教育理念，重视加强体育、美育、劳动教育和心理健康教育，强化学生户外运动、午休躺睡、营养膳食等工作保障，健全学校家庭社会协同育人机制，齐心协力守护和促进学生身心健康，让他们眼里有光、身上有汗、心中有梦。慰问中，张振丰向广大教师的辛勤付出致以敬意和感谢，希望大家深学细悟习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，勇担时代重任、涵养高尚师德，深耕三尺讲台、精进育人本领，为建设“好学温州 教育强市”贡献更大力量。

市委副书记、市长张文杰来到市实验小学府东校区，详细了解学校办学理念、品牌建设等情况，强调基础教育是立德树人的事业，希望广大教师牢记为党育人、为国育才的初心使命，遵循教育规律和人才成长规律，持续深耕“五育并举”，用心用情促进学生健康成长、全面发展。在市实验中学府东分校，张文杰对学校特色教学项目予以肯定，勉励广大教师持续提升专业素养和教书育人本领，坚持因材施教、温情育人，争做有情怀有担当的新时代教育工作者，为温州教育事业发展作出更多贡献。

市人大常委会主任张加波先后来到瓯海区实验小学飞霞校区、温州中学附属初中和温州中学，向一线教职员工代表送上节日祝福。他指出，教育是关乎千家万户的民生工程。希望广大教师涵养高尚师德，潜心从教治学，不断提升教书育人本领，当好学生健康成长、全面发展领路人。各有关部门要关心关爱基层一线教师，落实各项保障举措，让广大教师安心从教。

市政协主席施艾珠先后来到龙湾区第二实验小学、温州市国科第一中学、龙湾中学，向教师们致以节日祝福和问候，感谢他们深耕教育、倾情奉献。施艾珠指出，百年大计，教育为本，广大教育工作者是温州教育事业发展的基石。希望大家继续坚守育人初心，不断创新 教育方法、提升教学质效，以爱育爱，以智启智，为温州高质量发展输送更多栋梁之材。

市委副书记王军先后走访瓯江口实验学校、温州护士学校、洞头区灵南小学，看望一线教职员工，希望大家继续发扬爱岗敬业、甘为人梯的精神，不断提升教书育人的专业能力与素养。各有关部门要一如既往地关心支持教育事业发展，为学校和教师排忧解难，当好坚实后盾，聚力推动教育事业高质量发展。

市领导吕伯军、陈应许、王彩莲、周一富、黄阳栩、王丽峰分别参加走访慰问。

来 源：温州日报

原标题： 市领导开展教师节走访慰问 弘扬尊师重教社会风尚 努力办好人民满意教育

记者 郑序 眎眎 林岳 荣杰 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com