温州日报 2026-09-09 08:17:50

9月7日，全市集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示批示精神，按照中央纪委国家监委和省委省政府部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，进一步靶向发力、系统施治，取得更多关键性突破、标志性成果，不断提升人民群众的获得感幸福感安全感。

温州网讯 9月7日，全市集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会召开。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示批示精神，按照中央纪委国家监委和省委省政府部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，进一步靶向发力、系统施治，取得更多关键性突破、标志性成果，不断提升人民群众的获得感幸福感安全感。

张振丰充分肯定今年以来集中整治工作取得的新进展新成效。他指出，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，是党中央作出的重大决策部署。今年是三年集中整治的攻坚决战之年，全市上下要对照高标准高要求，聚焦聚力重点领域，推动整治质效提升，加强全链闭环管理，以钉钉子精神系统整治群众身边不正之风和腐败问题，确保集中整治交出高分答卷。

张振丰强调，要抓好民生领域信访问题集中治理，落实领导干部包案化解和接访下访制度，推动矛盾纠纷源头化解、多元化解、有序化解。要强化重点领域集中攻坚，聚焦高标准农田建设、农村集体“三资”管理、医保基金管理、养老服务等全国性重点项目精准发力，统筹办好民生实事项目，以重点突破带动整体推进，从解决“一件事”向治理“一类事”跃升，以整治实效增进民生福祉。要坚持风腐同查同治，突出抓早抓小、防微杜渐，深挖细查新型腐败和隐性腐败，着力构建亲清政商关系，营造风清气正的政治生态。

张振丰强调，要压实主体责任，坚持各级党委（党组）书记亲自抓、负总责，落实班子成员“一岗双责”和职能部门主管监管责任，拧紧责任链条，增强攻坚合力。要深化常态整治，滚动开展“小切口”调研，在标本兼治、建章立制上下功夫，以看得见、摸得着的整治成效取信于民。要统筹发展和安全，把集中整治与巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果、推动经济稳进提质、促进共同富裕、建设平安温州等结合起来，奋战三季度、决胜下半年，形成各项工作齐头并进的良好局面。

会议以视频形式开至各县（市、区）和温州海经区。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在全市集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚推进大会上强调

坚决打赢集中整治攻坚战 以实绩实效惠民生暖民心

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com