温州日报 2026-09-09 08:19:46

昨天，温州市庆祝第42个教师节大会召开。市委副书记、市长张文杰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，以办好人民满意的教育为价值追求，以服务高质量发展为战略使命，以改革创新为根本动力，高水平推进“好学温州 教育强市”建设，为温州提速做强“一圈一极一中心”、奋力推动共同富裕先行示范提供有力支撑。

温州网讯 昨天，温州市庆祝第42个教师节大会召开。市委副书记、市长张文杰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，以办好人民满意的教育为价值追求，以服务高质量发展为战略使命，以改革创新为根本动力，高水平推进“好学温州 教育强市”建设，为温州提速做强“一圈一极一中心”、奋力推动共同富裕先行示范提供有力支撑。

温州职业技术大学、龙湾区政府、瓯海中学、乐清市雁荡镇第五小学在会上作交流发言。

张文杰代表市委市政府，向全市广大教师和教育工作者致以节日问候，向关心支持温州教育事业发展的各界人士表示感谢。他说，过去一年，全市上下深入贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展战略，提速推进“好学温州 教育强市”建设，基础教育加快扩优提质，产教融合发展不断深化，教育综合改革走深走实，良好教育生态加速构建。要强化“强城必先强教、惠民重在优教、致远必须向新”的理念，落实“立德树人”根本任务，锚定“攀高向强”发展目标，把握“人工智能”关键变量，全力建设好学校、塑造好教师、培育好学生、营造好生态、赢得群众好口碑。

张文杰强调，要聚焦“五育并举”，持续完善学生培养体系，不断擦亮思政育人品牌，全力守护学生身心健康，加强拔尖创新人才培养。要聚焦“四大差距”，持续优化教育公共服务，加快缩小城乡差距、区域差距、校际差距、群体差距。要聚焦“三位一体”，持续推进学城联动发展，加快普通高校筑原攀峰，提升职业教育发展水平，深化产教融合发展。要聚焦“德才双优”，持续建强教育人才队伍，加强师德师风建设，提升教师教书育人本领，推进师资均衡配置。要聚焦“数智赋能”，持续深化教育智慧变革，夯实“人工智能+教育”基础支撑，更好赋能教育教学提质、教育评价改革。

张文杰要求，各地各部门要持续加大教育投入、优化教育生态、浓厚尊师重教氛围，凝聚加快建设“好学温州 教育强市”的强大合力。

市领导吕伯军、冯金考、黄阳栩、王丽峰出席会议。

来 源：温州日报

原标题： 温州市庆祝第42个教师节大会召开

高水平推进“好学温州 教育强市”建设

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com