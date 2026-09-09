温州日报 2026-09-09 08:22:23

9月7日，全市服务业大会召开。这是温州近年来规格最高的一次服务业大会，传递出一个鲜明信号——以抓制造业的力度抓服务业。

9月7日，全市服务业大会召开。这是温州近年来规格最高的一次服务业大会，传递出一个鲜明信号——以抓制造业的力度抓服务业。

大会既是一次统一思想、凝聚共识的动员会，更是一次亮政策、亮项目、亮赛道的部署会。市发展改革委牵头谋划、精心筹备、突出特色，推动会议在形式和内容上实现多重突破。

链长制高位推动。会上印发全市服务业扩能提质链长制初步方案，高规格构建工作机制，设立“一办十链”，实现重点赛道“一条链、一位领导、一套方案、一抓到底”。

体检表把脉开方。首次开展服务业发展“画像”，对各县（市、区）和温州海经区逐项“体检”，为各地找准赛道、补齐短板提供精准指引，推动比学赶超、争先创优。

赛道图精准落子。会上印发的市重点赛道体系，围绕“6+4”重点产业和57条细分赛道，打造12条重点赛道，以错位布局构筑差异化优势，以全域协同贯通全链条服务，以专精突围培育标志性产业。

招引战成果丰硕。举行服务业领域招引企业签约仪式，中国（温州）数安港等“一港五谷”重点平台分别与12家服务业企业签订合作协议，为服务业扩能提质注入源头活水。

政策包系统集成。会上印发实施《温州市推进服务业扩能提质实施意见》，从服务业33个领域、6项支撑保障体系等方面系统构建服务业“1+N”政策体系，为今后一个时期发展提供总纲性指引。聚焦会展服务、专业市场、涉宠服务等重点领域，同步推出一批含金量高、带动效应强、务实可落地的政策，让企业有实实在在的获得感。

项目单压茬推进。印发实施《2026年温州市服务业重大项目计划》，聚焦“战略支撑型”“产业赋能型”“生活美好型”三大类141个服务业年度重大项目，推动项目建设加快落地建设。今年以来，我市服务业领域获批中央预算内项目数量和争取资金规模均创历史新高，居全省第一。

服务业，已成为温州经济的“基本盘”。2025年，全市服务业增加值突破6300亿元，总体呈现“5678”发展特征：吸纳约50%的社会就业人员，增加值占GDP比重达60%以上，固定资产投资占全市近70%，市场主体占全市比重近80%。服务业已是全市经济发展的主动力、产业升级的主战场、创新温州的主载体。

立足这一基础，大会提出：紧扣东南沿海现代服务业中心城市定位，系统打造产研共生的创新赋能城市、联通全球的双向开放城市、特色鲜明的商贸标杆城市、集聚辐射的消费中心城市、活力涌动的现代金融城市、普惠均衡的幸福宜居城市，构建多维跃升新格局。

两业融合，双向奔赴。坚持以服务塑城、以服务兴城，推动“温州服务”与“温州制造”双向赋能，充分发挥服务业对制造业的赋能撬动、链条补齐、价值放大作用，构建覆盖“概念验证—中试熟化—产业落地”全流程的科技服务体系。

AI赋能，重塑形态。以“一港五谷”核心平台为辐射，做好“数据+”底座、“场景+”应用、“社区+”氛围三篇文章，壮大“AI行业翻译官”队伍，推动服务业向AI生态驱动跃迁。

场景开放，全域联动。围绕人工智能、智慧物流等重点领域，分层分类打造一批重大综合场景、优先发展场景、基础培育场景，形成全域开放、供需联动、政策协同的场景创新生态，每年开放100个以上新场景。

为企服务，近悦远来。深入实施服务业企业培育行动，全年力争新增规上服务业企业120家以上，迭代“六位一体”为企服务体系，为广大服务业企业在温茁壮成长提供良好环境。

来 源：温州日报

原标题： 实招提质增动能 服务塑城强能级——全力推动服务业扩能提质和优质高效发展

作者 耀闻

本文转自：温州新闻网 66wz.com