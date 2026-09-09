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抬头遇见秋！黄山栾树扮靓温州城市街景

温州日报 2026-09-09 08:30:14
9月8日，瓯海区古岸路、商汇路、健康路及瓯亚汽车公园等处的黄山栾树已进入盛花期，金黄色的细碎小花与形似小灯笼的红色蒴果挂满枝头，为城市街头染上“第一抹秋色”。

温州网讯  9月8日，瓯海区古岸路、商汇路、健康路及瓯亚汽车公园等处的黄山栾树已进入盛花期，金黄色的细碎小花与形似小灯笼的红色蒴果挂满枝头，为城市街头染上“第一抹秋色”。

来　源：温州日报

原标题： 抬头遇见秋！黄山栾树扮靓温州城市街景

摄影: 刘伟 蔡温瑞

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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