温州日报 2026-09-09 08:30:14

9月8日，瓯海区古岸路、商汇路、健康路及瓯亚汽车公园等处的黄山栾树已进入盛花期，金黄色的细碎小花与形似小灯笼的红色蒴果挂满枝头，为城市街头染上“第一抹秋色”。

温州网讯 9月8日，瓯海区古岸路、商汇路、健康路及瓯亚汽车公园等处的黄山栾树已进入盛花期，金黄色的细碎小花与形似小灯笼的红色蒴果挂满枝头，为城市街头染上“第一抹秋色”。 来 源：温州日报 原标题： 抬头遇见秋！黄山栾树扮靓温州城市街景 摄影: 刘伟 蔡温瑞 本文转自：温州新闻网 66wz.com