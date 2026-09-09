温州日报 2026-09-09 08:54:41

平阳县大水溪供水有限公司以十年总价80.3万元竞得，这是温州核发首本农村集体水库山塘用水权证后完成的首宗交易。

温州网讯 “8.03万元/年，成交！”近日，随着温州市农村产权交易云平台竞价页面定格，平阳县鳌江镇海城村大水坑山塘十年用水权租赁项目正式落槌。平阳县大水溪供水有限公司以十年总价80.3万元竞得，这是温州核发首本农村集体水库山塘用水权证后完成的首宗交易。

海城村大水坑山塘总库容2.887万立方米，多年平均可供水量24.5万吨，距墨城工业园区仅500米。然而，由于用水权归属不明确，这汪水长期“躺”在山间，下游园区企业却常为取水发愁。

“一边是水闲着，一边是企业渴着，我们就积极协调各方力量想办法。”平阳县水利局水资源科一位负责人表示，尽量让闲置的水流起来，实现多方共赢。

改变始于去年12月。平阳县在全市率先为山塘核发农村集体水库山塘用水权证，权证载明权利人、年可用水量、有效期限等信息，流转记录全程可追溯。随后，平阳县发改、水利等部门对用水权价值进行评估，推动项目进场公开交易。

此次竞价面向社会公开征集承租人，经过网上报名、在线自由竞价，最终由平阳县大水溪供水有限公司摘牌，租金一年一付、先付后用。

“这个山塘这么多年一直闲着，不仅没有收入，每年还要支出人工和维护成本。现在能盘活，对村里、对我们公司、对下游企业是三赢。”平阳县大水溪供水有限公司负责人金传光说，山塘水作为补充水源，能缓解园区企业取水紧张状况，企业用水成本也会有所降低。

对海城村来说，10年80.3万元的租金收入，相当于每年稳定增收8万余元。“以前是资产挂在账上，现在成了现钱装进兜里，山塘管护也有了着落。”海城村党总支书记林成武表示。

山塘水引入园区后，区域水资源供需矛盾得到缓解。平阳县相关部门表示，下一步将以此次交易为样板，扩大水库山塘用水权交易覆盖面，推动更多“沉睡的水资源”变成乡村振兴和产业发展的“活水”。

来 源：温州日报

原标题： 平阳闲置山塘“拍”出80.3万元 温州首宗“村集体水权”交易实现“三赢”

记者 黄伟 通讯员 曾文理

本文转自：温州新闻网 66wz.com