温州日报 2026-09-09 08:54:42

9月20日-21日，2026美团到店餐饮产业大会暨黑珍珠餐厅指南食见先锋大会将在温州举办，部分黑珍珠餐厅代表、品质餐饮商户代表、全国知名餐饮企业代表等800余人与会。

温州网讯 “三丝敲鱼”直接与“鱼香肉丝”碰撞，温州大黄鱼有可能写上粤菜菜单。记者昨天从市商务局获悉，9月20日-21日，2026美团到店餐饮产业大会暨黑珍珠餐厅指南食见先锋大会将在温州举办，部分黑珍珠餐厅代表、品质餐饮商户代表、全国知名餐饮企业代表等800余人与会。

这也是这个国内餐饮行业年度盛会首次落地温州，活动既可以推动瓯菜走出去，进一步扩内需、惠民生、促消费，还可以让国内餐饮行业直接对接温州。

黑珍珠餐厅指南是美团联合知名美食家、烹饪专家和美食文化传播者组成理事会、评委会和特邀顾问，创设的具有中国饮食文化特色的餐厅评价体系，于每年1月份发布。上榜餐厅分为三钻、二钻、一钻共三个钻级，最高为三钻。自2018年首次推出以来，截至2026年，共有838家餐厅上榜，其中温州有3家“一钻”。

美团到店餐饮产业大会暨黑珍珠餐厅指南食见先锋大会是美团围绕黑珍珠餐厅指南IP，于2023年开始推出的餐饮行业年度盛会。盛会每年各有主题，此次落地温州的主题为“本真”，“这是根据我们温州瓯菜烹饪技艺、口味特色量身定制的主题。”市商务局相关人士表示，温州瓯菜讲究食材本身鲜味，追求厨艺匠心传承，今年还努力搭建餐厅与食客之间“有根有魂”的真实消费场景，与主题高度契合。

据了解，大会期间，全国餐饮行业最前沿的经营思路与出品理念，将通过论坛、主题演讲等方式集中呈现。温州餐饮从业者无需走出去就能和行业标杆同台交流、直接对话。谢霆锋携手美团平台代表和厨师代表，将现场发布“锋味宝藏榜”，在黑珍珠餐厅指南之外持续拓展美食边界，覆盖更多消费场景。

大会期间还将举办精品食材展，汇集全市12个县（市、区）共13家优质主体，展品涵盖大黄鱼、铁皮石斛、鸭舌、三黄鸡等品类，集中展示温州本土精品农渔食材，构建起连接产区与市场的双向赋能平台，助力本土特色食材拓宽市场渠道。食见先锋大会汇聚的餐饮主理人和大厨，正是温州食材最精准的B端采购决策者，温州大黄鱼、铁皮石斛、鸭舌、三黄鸡等各县（市、区）特色食材，可借此通道直接触达全国精致餐饮采购链条，实现从“地方名产”到“全国精品食材”的品牌跃升。

来 源：温州日报

原标题： 瓯菜“对话”国内各大菜系 谢霆锋发布“锋味宝藏榜”

黑珍珠餐厅指南 食见先锋大会首次落地温州

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com