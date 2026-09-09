温州日报 2026-09-09 08:54:42

近日，乐清市白象中学2026学年第一学期开学典礼暨“刘奶奶助奖学金”颁奖仪式在该校体育馆举行，全校师生共同见证这场延续十五年的爱心传承。

温州网讯 近日，乐清市白象中学2026学年第一学期开学典礼暨“刘奶奶助奖学金”颁奖仪式在该校体育馆举行，全校师生共同见证这场延续十五年的爱心传承。

本次颁奖仪式共表彰115名优秀学子，累计发放奖学金39500元。据悉，“刘奶奶助奖学金”设立于2012年，是家属为缅怀乐善好施的刘奶奶自发设立的公益项目。截至2026年9月，该项目已累计为白象中学捐款超150万元。十五年来，刘奶奶慈善工作室坚持每学期参与白象中学开学典礼暨奖学金颁奖仪式，常态化表彰优秀学子、帮扶困难学生，持续助力家乡教育事业高质量发展。

“奖学金金额虽有限，但承载的是刘奶奶一生的善良，是我们家属一份真诚的期许。”项目发起人包建武介绍，刘奶奶慈善工作室从最初单一的奖学金项目，已拓展为涵盖百万图书捐赠、校园硬件提质、美育体育特色培育、心理健康支持、未成年人保护、跨省结对助学等项目的多元教育公益矩阵，累计惠及3000余人。

此外，工作室以助学为载体，同步开展励志宣讲与榜样教育，将刘奶奶乐善好施的家风故事带进校园。通过联动温州好人包建武工作室、乐清市慈善总会北白象分会等平台，吸纳更多志愿者与爱心人士参与走访摸排、慰问帮扶，不断壮大助学爱心队伍，让这份跨越十五年的善意，在新时代焕发出更加璀璨的光芒。

来 源：温州日报

原标题： 十五载助力学子成长 “刘奶奶助奖学金”颁奖仪式在乐清举行

记者 程源 乐清融媒记者 吴梦梦

本文转自：温州新闻网 66wz.com