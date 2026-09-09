温州日报 2026-09-09 08:43:18

“白露”节气前后正是紫菜采苗下苗的黄金窗口期，在素有“中国紫菜之乡”美誉的洞头霓屿街道，海上码头一派繁忙景象，养殖户抢抓有利时节，忙着紫菜采苗、张挂网帘等作业，洞头新一季紫菜生产在“海上田园”开启。

在临时采苗棚里，紫菜养殖户将附着苗种的贝壳投入采苗池，帮助紫菜孢子均匀散出、附到网帘上。 庄稼人 摄

温州网讯 “白露”节气前后正是紫菜采苗下苗的黄金窗口期，在素有“中国紫菜之乡”美誉的洞头霓屿街道，海上码头一派繁忙景象，养殖户抢抓有利时节，忙着紫菜采苗、张挂网帘等作业，洞头新一季紫菜生产在“海上田园”开启。

码头边，紫菜采苗工作正紧锣密鼓地开展。为保障附苗成活率，养殖户早早搭建起临时采苗棚，精准把控育苗环境。夜间将海水引入专用采苗池，将水温稳定控制在27℃至28℃，为紫菜壳孢子释放、附着网帘创造最优条件。待到次日清晨，养殖户将附着苗种的贝壳投入采苗池，适度搅动水体，助力壳孢子均匀散出、牢牢附着于网帘。

“每天上午10点到11点是附苗关键时段，把控好这个时间节点，苗种就能稳稳附着在网帘上，为后续丰产打好基础。”有着多年养殖经验的养殖户柯细兰说。

网帘完成附苗后，养殖户迅速将其打捞、搬运上船，运往海上养殖筏架一一张挂。一张张养殖网帘铺向海面，蔚蓝大海上铺开一片“海上田园”。

洞头霓屿街道相关负责人表示，今年街道常态化组织养殖大户、资深老渔民开展座谈交流，汲取本土养殖经验，梳理总结出分批错峰下苗、采苗后冷藏暂存、避开高温窗口再复挂等一系列可操作的方案，供养殖户参考。同时，深化涉海服务，联动自然资源部温州海洋中心，完善水温数据双通道发布机制，确保每一组水温数据都能及时直达养殖户手中，推动紫菜养殖生产从“凭经验、看天意”向“靠数据、科学养”转变，提升养殖精细化、科学化水平。

来 源：温州日报

原标题： 海上田园开启新一季紫菜生产

通讯员 沈灿辉 庄稼人

本文转自：温州新闻网 66wz.com