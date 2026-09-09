温州日报 2026-09-09 08:54:43

依托温州园博园文旅流量优势，瓯疆特产园博工坊店日前试营业。门店立足地域特色、健康品质与文化传承三大核心，打造综合性特产运营展示平台，让市民游客在家门口就能沉浸式领略大美新疆的物产风情与人文魅力。

温州网讯 依托温州园博园文旅流量优势，瓯疆特产园博工坊店日前试营业。门店立足地域特色、健康品质与文化传承三大核心，打造综合性特产运营展示平台，让市民游客在家门口就能沉浸式领略大美新疆的物产风情与人文魅力。

走进店内，整体装修陈设、人员服务处处彰显浓郁的西域风情。门店总建筑面积2500余平方米，精心打造17个新疆地理、历史、风光、物产等主题科普展区，配套500平方米名优特产卖场，汇聚近500种新疆特色商品。游客畅游温州园博园园林景致之余，可驻足店内，沉浸式感受新疆与温州两地物产互补、文化交融的独特韵味。

特色卖场内，各类新疆特色好物琳琅满目，涵盖乳制品、坚果干果、棉纺羊绒制品、养生保健品、精油日化等多个品类，适配不同年龄段消费者的需求。其中，新疆手工文创、乳制品零食深受青少年与儿童喜爱；驼奶粉、肉苁蓉、黑蜂蜜等天然营养品备受中老年消费者青睐；长绒棉袜、羊绒披肩、特色洗护用品则是中青年女性的选购热门。

“以往网购新疆特产，不仅运输周期长，还需要费心甄别挑选，在这里可以直观触摸、挑选实物，便捷又省心。”正在店内选购的市民林先生说道。

门店销售主管阿力亚介绍，新疆地域辽阔、物产丰饶、风光旖旎，门店的设立，为暂时无法远赴新疆的市民游客搭建了近距离了解新疆的窗口，既让大众全方位认识真实、鲜活的新疆，也为新疆各族群众拓宽就业增收渠道，助力对口支援与两地经济文化交流。

据了解，门店运营方浙江瓯疆供应链有限公司，依托浙江对口支援新疆的独特桥梁优势，所有商品均直连新疆产地供应链。同时，该门店内还专门设置了瓯越本土特色区域，汇聚曹潘园、香海、老酒汗等温州知名名优特产，巧妙融合新疆物产的豪迈风骨与温州风物的精致底蕴。

来 源：温州日报

原标题： 17个主题科普展区+1个特色卖场 园博工坊打造瓯疆特产园

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com