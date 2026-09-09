温州日报 2026-09-09 08:54:43

日前，鹿城区慈善总会“9·5中华慈善日”系列活动之“Run Agan”社区倡导暨“三会”同星跑团成立仪式，在市区新田园社区公园举行。

温州网讯 日前，鹿城区慈善总会“9·5中华慈善日”系列活动之“Run Agan”社区倡导暨“三会”同星跑团成立仪式，在市区新田园社区公园举行。

本次活动以“Run Agan（奔跑的阿甘）”为精神内核，寓意鼓励心智障碍群体及其家庭直面困境、坚持成长、超越自我。活动由温州市鹿城区同星园家长互助协会与新田园社区联合主办，鹿城区“三会”（企业联合会、企业家协会、工业经济联合会）、乐乐箱困境儿童关爱计划、星巴克“未来星社区”资助计划提供支持，共有心智障碍家庭、社区居民、党员志愿者等约200人参与。

活动现场举行了“三会”同星跑团授旗仪式。鹿城区“三会”代表向跑团捐赠4万元支持资金并授旗。这支由心智障碍者及其家长组成的跑团，将以奔跑为载体搭建社会融合平台，引导社区居民走近、理解、接纳心智障碍群体。

仪式结束后，五大互动摊位同步开放，吸引众多居民驻足参与。活动现场设置了孤独症科普展板，并发放科普手册，以图文并茂的形式帮助居民了解孤独症，破除认知误区。丰富有趣的互动体验游戏吸引了孤独症家庭与社区居民同场参与，现场欢声笑语不断，孩子们在游戏中建立了友谊与信任。留言墙上，居民们纷纷为“星星的孩子”写下暖心祝福，一句句鼓励的话语汇聚成爱的海洋。公益爱心区陈列的心智障碍者手工作品与绘画作品，吸引了众多居民驻足欣赏、踊跃献爱心，用实际行动表达对特殊群体的支持。社区在职党员组成志愿者队伍，全程做好现场引导、秩序维护、物资保障等工作，成为活动中一道靓丽的风景线。

来 源：温州日报

原标题： 鹿城“三会”同星跑团成立 用奔跑拥抱“星星的孩子”

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com