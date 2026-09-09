乐清“排改分离”机制 筑牢基层消防安全防线
温州网讯 近日，乐清市启动第五轮“排改分离”验收工作，磐石镇新城村、磐西村、磐南村迎来专项验收，乐清消防救援局整治办验收组对照“两类场所”消防隐患整治标准，逐项核验整改成效。
自去年10月推行“排改分离”机制以来，乐清构建起网格员“排查”、村社镇街分级“整改”、市本级统筹“抓总”的三级闭环整治体系，层层压实整治责任，破解消防治理顽疾，推动隐患治理由被动应对转为主动防控。
蒲岐镇南门村曾是基础薄弱、隐患突出的典型。面对业主“不愿改、改不起、改不好”的现实难题，蒲岐镇大胆创新，探索出“村建队+村出资”的整改新模式。由村集体牵头组建施工队伍，分片包干开展整治。同时，发挥村集体经济优势，设立专项经费，统一采购标准化消防建材。经过全覆盖排查，仅两个月就完成全村300余处隐患整改，其中重大隐患90余项，验收合格率高达97%。
盐盆街道结合辖区特点打造快速消防治理体系。该街道紧邻乐清经济开发区，新居民占比高达75%。区域内老建筑多，巷道狭窄，大型消防车难以驶入，却承载着2588户出租房和1328户合用场所的消防重压。街道以樟北村为先行试点，配置微型消防车适配狭小街巷救援，并组织村两委、党员和村民代表带头夜巡，发动新老居民共同参与，应急消防站联合村委坚持劝导与执法并重，推动该村“两类场所”整改合格率升至98.5%。
该试点经验迅速在街道铺开，通过“村社联动、巡应结合、快抢快灭”组合拳，盐盆街道火灾救援响应时间平均缩短至5分钟以内，为4万居民筑牢“防火墙”。目前，乐清通过“排改分离”机制，累计整治“两类场所”超2.1万家，覆盖286个村（社区），已有9个乡镇（街道）实现村社全域整治，火灾风险明显下降。
来 源：温州日报
记者 程源 乐清融媒记者 吴秋秋
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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