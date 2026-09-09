温州日报 2026-09-09 08:54:43

日前，瑞安市成立覆盖小学、初中、高中的全学段“少年马院”。“少年马院”是专设于中小学校的少年马克思主义学院，首批建设学校为浙江省瑞安中学、瑞安市莘塍第一中学、瑞安市马鞍山实验小学。

温州网讯 日前，瑞安市成立覆盖小学、初中、高中的全学段“少年马院”。“少年马院”是专设于中小学校的少年马克思主义学院，首批建设学校为浙江省瑞安中学、瑞安市莘塍第一中学、瑞安市马鞍山实验小学。

2024年12月，瑞安市马鞍山实验小学率先探索，创立少年马克思主义学院，引导少年儿童扣好人生第一粒扣子。此次全学段“少年马院”的成立，标志着瑞安思政教育阵地建设从学校试点走向系统布局。

“以前思政课多在课堂上进行，现在有了‘少年马院’这个专门阵地，青少年学理论、讲故事、做实践有了更广阔的舞台。”瑞安市教育局义务教育与学前教育科负责人介绍，各建设学校将依托本校党史教育馆等阵地，遵循不同学段学生认知规律，分层分类开展马克思主义启蒙教育，开发具有本土特色的红色思政课程，开展研学寻访、经典诵读等主题实践活动，创新思政实践载体，打造具有瑞安辨识度的青少年思政育人品牌。

来 源：温州日报

原标题： 思政教育阵地完成系统布局 瑞安成立全学段“少年马院”

通讯员 潘虹 杨洋 林婉娴 记者 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com